Трупы супругов найдены в запертой квартире в Асбесте. С ними были дети

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Как рассказали родственники семьи, которые были у них в гостях, накануне вечером погибшие готовили ужин и были в адекватном состоянии. Тела супругов отправили на экспертизу для установления точной причины смерти. По предварительной версии, гибель была некриминальной, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
У пары остались дочери пяти, четырех лет и годовалая дочка. Старших девочек увезли в соцучреждение, а младшую в больницу для обследования.
О погибших родителях известно, что 33-летний мужчина был судим за кражи, грабежи и распространение наркотиков, а его 32-летняя жена имела судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Напомним, в марте 2023 года в Екатеринбурге были найдены двое детей, которые три дня сидели в запертой квартире рядом с телами погибших родителей. У малышей было обезвоживание, из-за чего их отправили в больницу. Смерть пары в итоге признали некриминальной. Детей забрали к себе родственники.