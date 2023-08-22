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В Асбесте трое детей найдены в запертой квартире с трупами

Трупы супругов найдены в запертой квартире в Асбесте. С ними были дети

22 августа 2023, 03:40
Фото: 1MI

В Асбесте трое детей найдены в запертой квартире с трупами

В Асбесте в запертой квартире обнаружили двух погибших молодых людей и их троих дочерей, которые были живыми. Тела нашли на кухне утром 21 августа 2023 года.

Как рассказали родственники семьи, которые были у них в гостях, накануне вечером погибшие готовили ужин и были в адекватном состоянии. Тела супругов отправили на экспертизу для установления точной причины смерти. По предварительной версии, гибель была некриминальной, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

У пары остались дочери пяти, четырех лет и годовалая дочка. Старших девочек увезли в соцучреждение, а младшую в больницу для обследования.

О погибших родителях известно, что 33-летний мужчина был судим за кражи, грабежи и распространение наркотиков, а его 32-летняя жена имела судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, в марте 2023 года в Екатеринбурге были найдены двое детей, которые три дня сидели в запертой квартире рядом с телами погибших родителей. У малышей было обезвоживание, из-за чего их отправили в больницу. Смерть пары в итоге признали некриминальной. Детей забрали к себе родственники.

Смерть супругов в запертой квартире с детьми в Екатеринбурге признали некриминальной
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