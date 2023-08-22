Трупы супругов найдены в запертой квартире в Асбесте. С ними были дети

Напомним, в марте 2023 года в Екатеринбурге были найдены двое детей, которые три дня сидели в запертой квартире рядом с телами погибших родителей. У малышей было обезвоживание, из-за чего их отправили в больницу. Смерть пары в итоге признали некриминальной. Детей забрали к себе родственники.