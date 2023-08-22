«Тыкала носом»: на Урале родители обвинили воспитателя в издевательствах над детьми

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:23
Кроме всего прочего, мамы уверяют, что малышей могли ударить по губам или назвать «тупыми», пишет «КП-Екатеринбург». По словам родителей, все это делает старшая воспитательница. Она находится в новой должности месяц. О происходящем родителям рассказала младший воспитатель.
Мама одного из воспитанников рассказала, что из ясельной группы решила уволиться воспитатель. Однако причин руководству она не сообщила. Родителям же она рассказала, что старшая воспитатель зажимала ребенка дверью. Таким образом она наказала его за то, что он не слушается. Мальчику прижали пальцы на ногах.
Также, по словам женщины, иногда дети оставались без прогулки вечером. Такое поведение воспитатель объясняла плохим самочувствием и нежеланием одевать малышей. Воспитатель рассказала и о том, что детей называли «тупыми».
Еще одна мама воспитанника рассказала, что ее ребенок стал грубым и агрессивным. По ее словам, во время ужина 17 августа одного из мальчиков воспитатель заставила есть упавшую еду. Якобы тарелка разбилась, а содержимое дали ребенку.
Воспитательница взяла его за руки и стала тащить между столиками. Она говорила: «Поднимай, убирай за собой». А потом, едва ли не тыкала носом в запеканку, как котенка, — рассказывает мама воспитанника.
Также, по словам родителей, дети не хотят идти в садик. Сами матери уже ходили на два собрания. Им рассказали, что уже идет служебная проверка, а воспитатель отстранена от работы. Проверку по факту произошедшего начала прокуратура.
Кроме того, собственную проверку начал и следственный комитет. Следователи опросят родителей детей и сотрудников детского сада. По итогам проверка будет принято процессуальное решение.