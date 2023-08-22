«Тыкала носом»: на Урале родители обвинили воспитателя в издевательствах над детьми

Мама одного из воспитанников рассказала, что из ясельной группы решила уволиться воспитатель. Однако причин руководству она не сообщила. Родителям же она рассказала, что старшая воспитатель зажимала ребенка дверью. Таким образом она наказала его за то, что он не слушается. Мальчику прижали пальцы на ногах.