В Челябинске избили темнокожего судью из Камеруна во время футбольного матча

В матче играли команды «Катрен» и «Бажова». Один из команды «Бажова» — 28-летний нападающий Титал Снджоян — получил красную карточку. Это возмутило капитана команды, и он решил высказать свое недовольство судье, а потом ударил его, рассказали в группе ВКонтакте «Мэш».