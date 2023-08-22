В Челябинске избили темнокожего судью из Камеруна во время футбольного матча

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
В матче играли команды «Катрен» и «Бажова». Один из команды «Бажова» — 28-летний нападающий Титал Снджоян — получил красную карточку. Это возмутило капитана команды, и он решил высказать свое недовольство судье, а потом ударил его, рассказали в группе ВКонтакте «Мэш».
Судья сначала хотел выдать еще одну красную карточку, но потом ответил обидчику ударом. Остальным игрокам пришлось разнимать участников, а очевидцы сообщили о потасовке в полицию. Серьезных повреждений никто не получил.
Выяснилось, что Жоржа неоднократно притесняли во время игр. При этом судья отказался от комментариев и не стал предъявлять претензии.
Напомним, 18 августа 2023 года в Екатеринбурге 23-летний молодой человек зарезал ножом 32-летнего темнокожего аспиранта, который учился в УрФУ. Нападавшего поместили в СИЗО.