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Updated Сегодня, 16:20

В Челябинске избили темнокожего судью из Камеруна во время футбольного матча

В Челябинске избили темнокожего судью из Камеруна во время футбольного матча

22 августа 2023, 16:20
Фото: Группа ВКонтакте «Мэш»
Темнокожего судью Жоржа Максима из Камеруна избили во время любительского футбольного матча, который проходил в Челябинске.

В матче играли команды «Катрен» и «Бажова». Один из команды «Бажова» — 28-летний нападающий Титал Снджоян — получил красную карточку. Это возмутило капитана команды, и он решил высказать свое недовольство судье, а потом ударил его, рассказали в группе ВКонтакте «Мэш».

Судья сначала хотел выдать еще одну красную карточку, но потом ответил обидчику ударом. Остальным игрокам пришлось разнимать участников, а очевидцы сообщили о потасовке в полицию. Серьезных повреждений никто не получил.

Видео: Группа ВКонтакте «Мэш»

Выяснилось, что Жоржа неоднократно притесняли во время игр. При этом судья отказался от комментариев и не стал предъявлять претензии.

Напомним, 18 августа 2023 года в Екатеринбурге 23-летний молодой человек зарезал ножом 32-летнего темнокожего аспиранта, который учился в УрФУ. Нападавшего поместили в СИЗО.

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