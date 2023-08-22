В Екатеринбурге пытались поджечь военкомат

Однако, как рассказал военком Свердловской области Юрий Аксенов, рядом с военкоматом проходили учения в рамках работы по обеспечению охраны объектов критической инфраструктуры. Силовики проходили отработку действий по предотвращению вероятных противозаконных поступков.