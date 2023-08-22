В Екатеринбурге пытались поджечь военкомат

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Горожане предположили, что военный комиссариат кто-то пытался поджечь. По словам очевидцев, около ведомства также находились сотрудники полиции, пишет Е1.
Однако, как рассказал военком Свердловской области Юрий Аксенов, рядом с военкоматом проходили учения в рамках работы по обеспечению охраны объектов критической инфраструктуры. Силовики проходили отработку действий по предотвращению вероятных противозаконных поступков.
Напомним, недавно в Полевском 45-летний местный житель пытался поджечь военкомат, однако безуспешно. Мужчина, бросив в дверь коктейль Молотова, хотел скрыться, но его задержали полицейские.