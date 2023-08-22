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В Екатеринбурге пытались поджечь военкомат

В Екатеринбурге пытались поджечь военкомат

22 августа 2023, 16:47
Фото: Е1
В Екатеринбурге местные жители заметили около военкомата валяющуюся бутылку коктейля Молотова, порошок из огнетушителя, а также почувствовали запах гари.

Горожане предположили, что военный комиссариат кто-то пытался поджечь. По словам очевидцев, около ведомства также находились сотрудники полиции, пишет Е1.

Однако, как рассказал военком Свердловской области Юрий Аксенов, рядом с военкоматом проходили учения в рамках работы по обеспечению охраны объектов критической инфраструктуры. Силовики проходили отработку действий по предотвращению вероятных противозаконных поступков.

Напомним, недавно в Полевском 45-летний местный житель пытался поджечь военкомат, однако безуспешно. Мужчина, бросив в дверь коктейль Молотова, хотел скрыться, но его задержали полицейские.

Житель Полевского поджег военкомат
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#Происшествия#Полиция#Полицейские#Учения#ЧП#Силовики#Военкомат#Коктейль молотова#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Военком
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