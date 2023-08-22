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В Екатеринбурге с матери погибшего на СВО потребовали 110 тысяч за место на кладбище

В Екатеринбурге с матери погибшего на СВО потребовали 110 тысяч за место на кладбище

22 августа 2023, 08:23
Фото: 1MI
Ритуальная контора в Екатеринбурге требует с матери погибшего на спецоперации мужчины 110 тысяч рублей за место на кладбище.

Мужчину планируется похоронить на Сибирском кладбище. У его мамы денег на похороны нет, а место оценено в 110 тысяч рублей, пишет Ура.ру со ссылкой на депутата ЗакСо Алексея Свалова.

По его словам, женщина обратилась в военкомат за помощью, но там ей сообщили, что выделят только 48 тысяч рублей на расходы.

Эта сумма определена подзаконными актами и Минобороны больше выделить не может, рассказал сотрудник военного комиссариата.

Женщине депутат посоветовал пока не подписывать никакие бумаги. Он добавил, что сын жительницы Екатеринбурга погиб 9 августа в Донецке. Он посмертно получил Орден Мужества.

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