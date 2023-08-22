В Екатеринбурге с матери погибшего на СВО потребовали 110 тысяч за место на кладбище

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Мужчину планируется похоронить на Сибирском кладбище. У его мамы денег на похороны нет, а место оценено в 110 тысяч рублей, пишет Ура.ру со ссылкой на депутата ЗакСо Алексея Свалова.
По его словам, женщина обратилась в военкомат за помощью, но там ей сообщили, что выделят только 48 тысяч рублей на расходы.
Эта сумма определена подзаконными актами и Минобороны больше выделить не может, рассказал сотрудник военного комиссариата.
Женщине депутат посоветовал пока не подписывать никакие бумаги. Он добавил, что сын жительницы Екатеринбурга погиб 9 августа в Донецке. Он посмертно получил Орден Мужества.