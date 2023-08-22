В Екатеринбурге вандал разгромил мемориал убитому аспиранту из Габона

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
По какой причине неизвестный злоумышленник решил разгромить мемориал — неизвестно, рассказали в группе ВКонтакте «Типичный Екатеринбург».
В настоящий момент мемориал уже восстановлен.
Напомним, ночью 18 августа 2023 года в Екатеринбурге был убит 32-летний темнокожий студент-аспирант УрФУ. Молодой человек употреблял алкоголь со своим 23-летним знакомым, после чего между ними возник конфликт и нападавший убил иностранца с помощью ножа.
Екатеринбуржца, которому предъявили обвинение в убийстве, отправили в следственный изолятор, где он пробудет до 17 октября 2023 года.