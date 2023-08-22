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В Екатеринбурге вандал разгромил мемориал убитому аспиранту из Габона

В Екатеринбурге вандал разгромил мемориал убитому аспиранту из Габона

22 августа 2023, 06:30
Фото: 1MI
Неизвестный разрушил установленный в Екатеринбурге мемориал аспиранту из Габона.

По какой причине неизвестный злоумышленник решил разгромить мемориал — неизвестно, рассказали в группе ВКонтакте «Типичный Екатеринбург».

В настоящий момент мемориал уже восстановлен.

Видео: Группа ВКонтакте «Типичный Екатеринбург»

Напомним, ночью 18 августа 2023 года в Екатеринбурге был убит 32-летний темнокожий студент-аспирант УрФУ. Молодой человек употреблял алкоголь со своим 23-летним знакомым, после чего между ними возник конфликт и нападавший убил иностранца с помощью ножа.

Екатеринбуржца, которому предъявили обвинение в убийстве, отправили в следственный изолятор, где он пробудет до 17 октября 2023 года.

Подозреваемого в убийстве африканца в Екатеринбурге отправили в СИЗО
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