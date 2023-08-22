В Екатеринбурге вандал разгромил мемориал убитому аспиранту из Габона

Напомним, ночью 18 августа 2023 года в Екатеринбурге был убит 32-летний темнокожий студент-аспирант УрФУ. Молодой человек употреблял алкоголь со своим 23-летним знакомым, после чего между ними возник конфликт и нападавший убил иностранца с помощью ножа.