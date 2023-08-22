В Москве идет подготовка к Неделе российской рекламы

Как сообщает издание rostovgazeta.ru, в ГУМе 13 ноября состоится торжественное открытие экспозиции «145 лет рекламе. Культурное наследие». Ее экспонаты расскажут о рекламной отрасли и ее наследии в культуре. Посетить выставку можно будет бесплатно с 6 по 19 ноября.