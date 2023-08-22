В Москве идет подготовка к Неделе российской рекламы

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Ряд мероприятий АКАР проведет при участии еще двух рекламных ассоциаций — АРИР и РАМУ.
Как сообщает издание rostovgazeta.ru, в ГУМе 13 ноября состоится торжественное открытие экспозиции «145 лет рекламе. Культурное наследие». Ее экспонаты расскажут о рекламной отрасли и ее наследии в культуре. Посетить выставку можно будет бесплатно с 6 по 19 ноября.
В День взаимодействия рекламной индустрии с госорганами власти, 14 ноября, пройдет саммит по вопросам взаимодействия медиаиндустрии с органами государственной власти и местного самоуправления.
Участники Седьмого Национального рекламного форума (НРФ’7), который также состоится в рамках недели рекламы, посетят более 100 спецсессий, посвященных главным отраслям и сегментам медиаиндустрии. На НРФ’7 ожидают свыше пяти тысяч гостей.
Задачей первого дня форума — Дня digital-коммуникаций — является формирование комплексной оценки digital-инструментов и выявление тенденций роста онлайн-рекламы.
16 ноября — в День контента и креатива — пройдет фестиваль Red Apple, ставший пионером фестивальной индустрии рекламы в России. В текущем году проходит 33-й сезон проекта. Среди почетных спикеров — участники из таких стран, как Беларусь, Индия, Казахстан, КНР, Аргентина, ОАЭ, Узбекистан, РФ и Сербия.
Официальный слоган НРФ’7 и основного дня деловой программы — Дня стратегических инициатив — «Российский бизнес. Эффективные коммуникации. Новая экономика». 17 ноября участники обсудят эффективное применение рекламы на телевидении в рамках большого ТВ-саммита.
В главном зале «КАРО 11 Октябрь» состоится культурная сенсация НРФ’7 — «Вечер БезпринцЫпных пожирателей рекламы». Участники смогут увидеть яркие и порой эпатажные рекламные ролики, некогда произведшие фурор в бизнес-сообществе.
Завершит программу юбилейной недели рекламы гала-ужин, посвященный 30-летию АКАР.
На специальном лендинге неделярекламы.рф можно узнать обо всех подробностях предстоящих мероприятий.
Информационным партнером юбилейной Недели российской рекламы стал медиахолдинг 1MI.