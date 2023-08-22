В Нижнем Тагиле идет ремонт пяти котельных

Необходимое оборудование для обновления котельных — насосы, трубы, котлы, фурнитура — было приобретено еще до начала работ. По словам заммэра по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова, ремонт идет в соответствии с запланированным графиком, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.