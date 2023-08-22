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В Нижнем Тагиле идет ремонт пяти котельных

В Нижнем Тагиле идет ремонт пяти котельных

22 августа 2023, 13:32
Фото: Администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле проходят работы по реконструкции пяти котельных: №21, №31 и №36, а также «Сокол» и «УПИ». На ремонт выделено более 600 миллионов рублей.

Необходимое оборудование для обновления котельных — насосы, трубы, котлы, фурнитура — было приобретено еще до начала работ. По словам заммэра по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова, ремонт идет в соответствии с запланированным графиком, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Также Копысов отметил, что отопительный сезон в городе начнется вовремя, а полностью все работы по реконструкции будут завершены до 25 декабря 2023 года. Ремонт котельных проводится как часть федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Фото: Администрация Нижнего Тагила

После обновления в Нижнем Тагиле будут более надежные теплоисточники, а также снизится уровень трат на производство теплоэнергии.

Напомним, в Нижнем Тагиле будут построены новые теплосети для школьного учреждения №32. Согласно графику, отопление в школе должно быть подключено уже к середине сентября 2023 года.

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