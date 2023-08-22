В Нижнем Тагиле идет ремонт пяти котельных

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Необходимое оборудование для обновления котельных — насосы, трубы, котлы, фурнитура — было приобретено еще до начала работ. По словам заммэра по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова, ремонт идет в соответствии с запланированным графиком, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Также Копысов отметил, что отопительный сезон в городе начнется вовремя, а полностью все работы по реконструкции будут завершены до 25 декабря 2023 года. Ремонт котельных проводится как часть федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».
После обновления в Нижнем Тагиле будут более надежные теплоисточники, а также снизится уровень трат на производство теплоэнергии.
Напомним, в Нижнем Тагиле будут построены новые теплосети для школьного учреждения №32. Согласно графику, отопление в школе должно быть подключено уже к середине сентября 2023 года.