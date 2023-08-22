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В поликлиниках Екатеринбурга «висят» компьютеры

В поликлиниках Екатеринбурга «висят» компьютеры

22 августа 2023, 10:28
Фото: 1MI
Компьютеры работают заторможено в некоторых поликлиниках Екатеринбурга.

К примеру, в поликлинике №1, больнице №3 замечены сбои в работе. Причиной на то здесь называют переход на новую информационную систему, пишет Е1.

Сами жители пожаловались, что получить талон к врачу и попасть на прием стало еще сложнее, чем ранее. И дело не только в зависших компьютерах.

Чтобы получить талон к врачу, нужно простоять в очереди два часа, затем заполняют паспортные данные и другую информацию. Даже если вы попали на прием, врач ничего не может назначить, потому что нет базы пациентов, — пожаловались екатеринбуржцы.

Также они отметили, что администраторы учреждений пытаются урегулировать поток и даже не обедают, но им это не удается. В больнице №3 сказали, что стараются решить эту проблему.

В больнице отметили, что в состав новой информационной системы войдут различные региональные реестры. Там будут находиться базы медицинских документов о смерти, рождении и многая другая важная информация.

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#Происшествия#Очередь#Компьютеры#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Сбои#Талон к врачу#Больничный#База пациентов#Информационная система#Медицинские документы
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