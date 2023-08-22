В поликлиниках Екатеринбурга «висят» компьютеры

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
К примеру, в поликлинике №1, больнице №3 замечены сбои в работе. Причиной на то здесь называют переход на новую информационную систему, пишет Е1.
Сами жители пожаловались, что получить талон к врачу и попасть на прием стало еще сложнее, чем ранее. И дело не только в зависших компьютерах.
Чтобы получить талон к врачу, нужно простоять в очереди два часа, затем заполняют паспортные данные и другую информацию. Даже если вы попали на прием, врач ничего не может назначить, потому что нет базы пациентов, — пожаловались екатеринбуржцы.
Также они отметили, что администраторы учреждений пытаются урегулировать поток и даже не обедают, но им это не удается. В больнице №3 сказали, что стараются решить эту проблему.
В больнице отметили, что в состав новой информационной системы войдут различные региональные реестры. Там будут находиться базы медицинских документов о смерти, рождении и многая другая важная информация.