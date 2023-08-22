В школе в Екатеринбурге обвалился потолок

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
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Updated Сегодня, 04:42
Дети, которые учатся в этой школе, будут временно посещать другие учебные учреждения. Об этом родителям учеников сообщила директор в чатах для родителей, пишет Е1.
Так, младшие классы будут посещать школу №115, средние — школу №128, а ученики старших классов — лицей №100. Директор школы №68 попросила родителей также отнестись с пониманием и не переживать из-за сложившейся ситуации.
Напомним, в Нижнем Тагиле с января 2023 года идет капитальный ремонт одной из старейших школ. Согласно графику, школа после завершенных работ должна возобновить работу в начале 2024 года.