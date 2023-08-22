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В школе в Екатеринбурге обвалился потолок

В школе в Екатеринбурге обвалился потолок

22 августа 2023, 04:20
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в школе № 68 рухнул потолок. Учебное учреждение закроют на капитальный ремонт.

Дети, которые учатся в этой школе, будут временно посещать другие учебные учреждения. Об этом родителям учеников сообщила директор в чатах для родителей, пишет Е1.

Так, младшие классы будут посещать школу №115, средние — школу №128, а ученики старших классов — лицей №100. Директор школы №68 попросила родителей также отнестись с пониманием и не переживать из-за сложившейся ситуации.

Напомним, в Нижнем Тагиле с января 2023 года идет капитальный ремонт одной из старейших школ. Согласно графику, школа после завершенных работ должна возобновить работу в начале 2024 года.

В одной из старейших школ Нижнего Тагила началась черновая отделка
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Инцидент#Дети#Школьники#Ученики#Родители#Потолок#Школа#Капитальный ремонт#Обрушение#Происшествия
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