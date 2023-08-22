В ЮАР стартовал запуск второго сезона «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина»

Posted Сегодня, 20:11
Published Сегодня, 20:11
Modified Сегодня, 20:12
Updated Сегодня, 20:12
Новый сезон программы создан Медиакорпорацией Китая и переведен на множество языков мира, включая английский, французский, хауса, суахили и арабский, пишет bigasia.ru.
Программа транслируется на официальных платформах 62 ведущих СМИ в 38 африканских странах. Версия программы на хинди и тамильском языке также транслируется в индийских медиа во время саммита БРИКС.
К примеру, в программе можно услышать следующее высказывание о государстве: «Государство должно руководствоваться соображениями не выгоды, а справедливости ради выгоды. В международном сотрудничестве мы должны стремиться к выгоде. Но еще больше мы должны стремиться к справедливости». Китайский народ испокон веков придерживался мнения о том, что «справедливость — качество благородного человека», и подчеркивал, что «заработанные несправедливым путем ценности и богатства — это удел мелких людей».
В программе собраны высказывания на разные темы. К примеру, о природе:
«Мы должны стремиться беречь природу — брать с умеренностью, использовать с экономностью».
В феврале этого года передача была запущена на Центральном телевидении Китая (CCTV).