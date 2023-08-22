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В ЮАР стартовал запуск второго сезона «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина»

В ЮАР стартовал запуск второго сезона «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина»

22 августа 2023, 20:11
Фото: Фрагмент видео
В Йоханнесбурге прошла торжественная церемония старта второго сезона проекта «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина». В передаче собраны высказывания из древнекитайских классических произведений, которые глава КНР использовал в своих выступлениях и публикациях.

Новый сезон программы создан Медиакорпорацией Китая и переведен на множество языков мира, включая английский, французский, хауса, суахили и арабский, пишет bigasia.ru.

Программа транслируется на официальных платформах 62 ведущих СМИ в 38 африканских странах. Версия программы на хинди и тамильском языке также транслируется в индийских медиа во время саммита БРИКС.

К примеру, в программе можно услышать следующее высказывание о государстве: «Государство должно руководствоваться соображениями не выгоды, а справедливости ради выгоды. В международном сотрудничестве мы должны стремиться к выгоде. Но еще больше мы должны стремиться к справедливости». Китайский народ испокон веков придерживался мнения о том, что «справедливость — качество благородного человека», и подчеркивал, что «заработанные несправедливым путем ценности и богатства — это удел мелких людей».

В программе собраны высказывания на разные темы. К примеру, о природе:

«Мы должны стремиться беречь природу — брать с умеренностью, использовать с экономностью».

В феврале этого года передача была запущена на Центральном телевидении Китая (CCTV).

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