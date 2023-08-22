Восемь человек погибли в лобовом ДТП в Ростовской области. Четверо из них дети

23-летний водитель Lada Priora не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в ВАЗ 2114 под управлением 32-летнего водителя. Удар оказался такой силы, что передняя часть Priora была расплющена, а ВАЗ вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии оба водителя и их пассажиры погибли. В общей сложности — 8 человек. В их числе четверо детей — два мальчика и две девочки, пишет «КП-Ростов».