Восемь человек погибли в лобовом ДТП в Ростовской области. Четверо из них дети

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:17
23-летний водитель Lada Priora не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в ВАЗ 2114 под управлением 32-летнего водителя. Удар оказался такой силы, что передняя часть Priora была расплющена, а ВАЗ вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии оба водителя и их пассажиры погибли. В общей сложности — 8 человек. В их числе четверо детей — два мальчика и две девочки, пишет «КП-Ростов».
На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления. После проведения первоначальных следственных действий следствием будет принято процессуальное решение, — сообщили в СК по Ростовской области.
Там также рассказали, что уже возбуждено уголовное дело по статье за нарушение водителем ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц. Следователи уже провели осмотр места происшествия и назначили все необходимые экспертизы. На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося.
Свои соболезнования семьям погибших принес губернатор Ростовской области Василий Голубев.
На место ДТП выехали руководители областного ГИБДД, работает следственная группа Следственного комитета, устанавливаются причины произошедшего. Но жизни людей уже не вернуть. Выражаю глубокие соболезнования родным погибших, — сообщил Василий Голубев.