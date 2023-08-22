tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Восемь человек погибли в лобовом ДТП на трассе в Ростовской области

Восемь человек погибли в лобовом ДТП в Ростовской области. Четверо из них дети

22 августа 2023, 05:15
Фото: СК по Ростовской области

Восемь человек погибли в лобовом ДТП на трассе в Ростовской области

Восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в результате ДТП на трассе в Ростовской области.

23-летний водитель Lada Priora не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в ВАЗ 2114 под управлением 32-летнего водителя. Удар оказался такой силы, что передняя часть Priora была расплющена, а ВАЗ вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии оба водителя и их пассажиры погибли. В общей сложности — 8 человек. В их числе четверо детей — два мальчика и две девочки, пишет «КП-Ростов».

На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления. После проведения первоначальных следственных действий следствием будет принято процессуальное решение, — сообщили в СК по Ростовской области.

Там также рассказали, что уже возбуждено уголовное дело по статье за нарушение водителем ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц. Следователи уже провели осмотр места происшествия и назначили все необходимые экспертизы. На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося.

Свои соболезнования семьям погибших принес губернатор Ростовской области Василий Голубев.

На место ДТП выехали руководители областного ГИБДД, работает следственная группа Следственного комитета, устанавливаются причины произошедшего. Но жизни людей уже не вернуть. Выражаю глубокие соболезнования родным погибших, — сообщил Василий Голубев.
Певец Niletto попал в ДТП в центре Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
100 тысяч компенсации получит пострадавший в ДТП под Екатеринбургом мальчикНепристегнутый пассажир вылетел из машины на Серовском тракте во время ДТП6-летний ребенок пострадал в лобовом ДТП на Южном подъезде к Нижнему ТагилуРебенок пострадал в ДТП на Пархоменко в Нижнем Тагиле«Оставили человека с серьезными травмами»: в Нижнем Тагиле скрылся виновник ДТП
#Ирина Кирилова#18+#Авария#Дети#Погибли#Уголовное дело#Следствие#ДТП#Ростовская область#Видео
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, выбросы и нарушения предприятий
Вчера, 06:57
Семья умершей в Демидовской больнице Нижнего Тагила требует 15 миллионов компенсации
18 августа, 12:11
«Режим наследия». Губернатор Куйвашев высказался об Универсиаде в Екатеринбурге
Вчера, 04:16
О новом виде мошенничества с поездками на такси рассказали жители Нижнего Тагила
Вчера, 12:57
«За час разбились четверо!». Екатеринбуржцы жалуются на дорожку в ЦПКиО
Вчера, 11:52
Случился инфаркт. Спасенная на Тагильском пруду женщина скончалась
19 августа, 11:50