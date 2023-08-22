Все участники экскурсии по Неглинке в Москве найдены мертвыми

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Всего были найдены восемь участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве, сообщает ТАСС.
Сейчас все восемь участников экскурсии обнаружены. Они погибли. Операция по поиску погибших завершена, — отметили спасатели.
Среди восьми человек были семь экскурсантов и один экскурсовод. Известно, что все они 20 августа отправились по коллекторам подземной реки Неглинки.
В тот день в столице был сильный ливень, и в прогнозе погоды вероятность дождей была высокая. В результате в коллекторах резко повысился уровень воды. Люди утонули.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух и более лиц). Виновным грозит до десяти лет тюрьмы.
Уже установлена причастность трех человек к организации незаконной экскурсии: в Петербурге задержан гендиректор компании-организатора «Спутник», в Москве — руководитель диггеров, устанавливается местонахождение главы компании «Авангард». Он, вероятнее всего, в Дубае.