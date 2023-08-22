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Все участники экскурсии по Неглинке в Москве найдены мертвыми

Все участники экскурсии по Неглинке в Москве найдены мертвыми

22 августа 2023, 11:08
Фото: 1MI
Спасатели нашли всех участников экскурсии по Неглинке в Москве мертвыми. Среди них двое несовершеннолетних.

Всего были найдены восемь участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве, сообщает ТАСС.

Сейчас все восемь участников экскурсии обнаружены. Они погибли. Операция по поиску погибших завершена, — отметили спасатели.

Среди восьми человек были семь экскурсантов и один экскурсовод. Известно, что все они 20 августа отправились по коллекторам подземной реки Неглинки.

В тот день в столице был сильный ливень, и в прогнозе погоды вероятность дождей была высокая. В результате в коллекторах резко повысился уровень воды. Люди утонули.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух и более лиц). Виновным грозит до десяти лет тюрьмы.

Уже установлена причастность трех человек к организации незаконной экскурсии: в Петербурге задержан гендиректор компании-организатора «Спутник», в Москве — руководитель диггеров, устанавливается местонахождение главы компании «Авангард». Он, вероятнее всего, в Дубае.

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#Происшествия#Москва#Спасатели#Уголовное дело#Экскурсия#Несовершеннолетние#Коллекторы#Дарья Сорокина
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