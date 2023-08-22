«Зарезали на глазах у полиции»: известны детали убийства африканца в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Молодого человека звали Франсуа Нджелассили, ему было 32 года. Студента зарезали в центре Екатеринбурга ранним утром 18 августа. Сейчас же выяснилось, что за дракой наблюдал экипаж ДПС, пишет Е1.
Стало известно, что к инспекторам несколько раз подходили свидетели событий и просили вмешаться, но те решили, что происходит не серьезная драка. Внимание на африканца они обратили только тогда, когда он уже был убит, утверждают очевидцы.
Известно, что свидетелей опрашивали правоохранительные органы. Все это они им рассказали. По словам очевидцев, полицейские в то утро сидели в машине напротив места трагедии.
Изъяли видеорегистраторы, на которых увидели, как два полицейских сидят в служебной машине и комментируют драку, кто кого бьет. Они подошли, только когда африканца уже ударили ножом, — отметил источник.
Также известно, что если бездействие полицейских докажут, то им грозит тюрьма.