Жители на улице Победы, 51 в Нижнем Тагиле добиваются ремонта дороги между домами

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Проблемный участок дороги расположен на перекрестке между домами на улицах Победы, 51 и Карла Либкнехта, 19 и 17. Пешеходный и автомобильный трафик по нему достаточно активный. При этом на дороге нет следов даже старого асфальта, она лишь засыпана камнями, в том числе и крупными. Местные жители говорят, что ремонт здесь не делался в течение 30 лет, со времен постройки дома №51.
Живу здесь больше 10 лет. Никогда здесь не было ни асфальта, ни другого ремонта. Конечно, очень неудобно об эти булыжники запинаться. Ни людям пожилым не пройти, ни мамам с колясками. Дети падают. У меня в начале лета внук коленки разбил — побежал и запнулся об камень, — поделилась с TagilCity.ru Людмила, жительница дома на улице Победы, 51.
Также на этом участке не разделены пешеходная зона и проезд для транспорта.
Выходишь из двора и дорожка кончается. Люди и машины — все вперемешку идут и едут. Нет четкого разделения. И всем приходится оглядываться по сторонам, чтобы не было ДТП, — рассказала журналисту редакции другая местная жительница Наталья.
Сейчас местные жители пытаются добиться ремонта этого участка, ведь все прилегающие у нему дороги уже благоустроены.
Обращались через приложение «Решаем вместе» дважды. Пришел ответ, что они не могут определить, чья это территория. Это может и городская, может быть и евразовская (Карла Либкнехта, 19 является общежитием ЕВРАЗ НТМК — прим. редакции). Поэтому они не могут сделать там асфальт. Около близлежащих домов проложили асфальт, но этот подъездной путь к домом не могут сделать уже в течение 30 лет, — сообщил TagilCity.ru еще один местный житель Владимир.
Решить проблему жители просят управляющую компанию «Красный Камень», администрацию города и депутата гордумы по их округу Константина Миронова.