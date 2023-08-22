Жители на улице Победы, 51 в Нижнем Тагиле добиваются ремонта дороги между домами

Проблемный участок дороги расположен на перекрестке между домами на улицах Победы, 51 и Карла Либкнехта, 19 и 17. Пешеходный и автомобильный трафик по нему достаточно активный. При этом на дороге нет следов даже старого асфальта, она лишь засыпана камнями, в том числе и крупными. Местные жители говорят, что ремонт здесь не делался в течение 30 лет, со времен постройки дома №51.