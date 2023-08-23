Аварийный выброс дыма произошел на челябинском заводе, где накануне был губернатор

Но самая скандальная история с экологическими нарушениями «Мечела» произошла в 2018 году. Тогда Росприроднадзор обнаружил, что Челябинский металлургический комбинат в период с 2016 по 2017 годы сливал в реку Миасс сточные воды с экстремально высокими показателями ртути. Также в воде были найдены превышения других загрязняющих веществ: цинк, марганец, фенол, медь, нефтепродукты. В местах, где найдены загрязнения, река протекает через частный сектор и сады. Люди, не зная об опасности, пользовались водой из Миасса в хозяйственных целях. Ущерб природе был оценен в 260 млн рублей.