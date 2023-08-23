Аварийный выброс дыма произошел на челябинском заводе, где накануне был губернатор

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Накануне утром жители Металлургического района Челябинска заметили, как от ЧМК поднимаются клубы грязно-оранжевого дыма. По их словам, подобных выбросов за день было несколько и от них ухудшилось самочувствие.
Сегодня завод ЧМК совсем сошел с катушек, выброс первый наблюдала в 8:54, следующий — в 11:02, никаких вопросов, только возмущение, — написала в группе «Подслушано ЧМЗ» во «ВКонтакте» одна из подписчиц.
Некоторые пользователи соцсети предположили, что на заводе что-то горит. Другие утверждали, что такое количество выбросов норма для металлургического производства. На самом же деле на ЧМК, действительно, произошла внештатная ситуация на одной из домен. На заводе при этом утверждали, что никакой угрозы нет.
При выпуске чугуна случился «обрыв» летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт. Оранжевый цвет дыма обусловлен наличием оксида железа, взвешенные частицы осели на территории предприятия. В данный момент технологический процесс восстановлен, проводится служебное расследование, — сообщили в пресс-службе Челябинского металлургического комбината.
В Министерстве экологии региона также сообщили, что из-за направления ветра вредные примеси не могли осесть в жилой зоне. Единая система мониторинга качества атмосферного воздуха в день выбросов, по данным регионального Минприроды, не показала превышений вредных веществ.
Для взятия дополнительных проб воздуха на место выехала передвижная лаборатория Центра экологического мониторинга Челябинской области. Министерство экологии Челябинской области и уполномоченные органы держат ситуацию на особом контроле, — сообщили в Министерстве экологии Челябинской области.
Накануне аварии предприятия компании «Мечел», куда входит и Челябинский металлургический комбинат, посетил губернатор области Алексей Текслер. Целью главы региона было проконтролировать выполнение взятых предприятием обязательств по сокращению выбросов. Напомним, Челябинск, как и Нижний Тагил, входит в список городов, где реализуется программа «Чистый воздух».
Помимо трехстороннего соглашения о сокращении выбросов, «Мечел» взял на себя дополнительные обязательства снизить выбросы вредных веществ в воздух и сброс сточных вод. Для этого у предприятия есть план модернизации оборудования. Его реализацию и проверял Алексей Текслер. Губернатор остался доволен увиденным и пообещал челябинцам, что выбросы в атмосферу продолжат снижаться.
Правда сами челябинцы обещания главы региона не оценили, особенно на фоне аварийного выброса с ЧМК на следующий день после проверки.
На фото (с дымом от ЧМК — прим. редакции) мы видим как в атмосферу мощно врывается новый экологический стандарт Текслера, — пишет в соцсетях Андрей Демидов.
Смысл было губернатору вчера рассказывать, как у нас вот-вот все будет хорошо с воздухом, если сегодня ЧМК дымит, как не в себя, — считает жительница Челябинска Ирина Горбунова.
В июне этого года Росприроднадзор провел плановую проверку на Челябинском металлургическом заводе. Специалисты ведомства нашли 22 нарушения экологического законодательства в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами, ведения производственного экологического контроля и предоставления отчетности.
Предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений. За несоблюдение природоохранного законодательства юридическое лицо и ответственные должностные лица будут привлечены к административной ответственности, — говорится в сообщении Росприроднадзора.
Но самая скандальная история с экологическими нарушениями «Мечела» произошла в 2018 году. Тогда Росприроднадзор обнаружил, что Челябинский металлургический комбинат в период с 2016 по 2017 годы сливал в реку Миасс сточные воды с экстремально высокими показателями ртути. Также в воде были найдены превышения других загрязняющих веществ: цинк, марганец, фенол, медь, нефтепродукты. В местах, где найдены загрязнения, река протекает через частный сектор и сады. Люди, не зная об опасности, пользовались водой из Миасса в хозяйственных целях. Ущерб природе был оценен в 260 млн рублей.
Ртуть — опасный загрязнитель окружающей среды, особенно опасны выбросы в воду, поскольку в результате деятельности населяющих дно микроорганизмов происходит образование растворимых в воде токсичных органических соединений ртути. Органические соединения ртути в целом намного более токсичны, чем неорганические. Употребление внутрь дозы ртути, превышающей предельно допустимую, вызывает нарушение психики, потерю кожной чувствительности, слуха, зрения, речи, сердечно-сосудистый коллапс и шок.
В итоге было возбуждено уголовное дело. Его фигурантами стали главный инженер ПАО «ЧМК» Владимир Капнин, начальник управления по охране труда, промышленной безопасности и природоохранной деятельности Александр Садырин и его заместитель Александр Сосунов. Их обвиняли в нарушении правил обращения экологически опасных веществ.
Суд назначил каждому из них по два года условно. Однако в июле этого года судебное решение было пересмотрено. Бывших начальников ЧМК освободили от уголовной ответственности и назначили им судебный штраф, сумма которого не сообщается.