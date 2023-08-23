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Updated Сегодня, 11:18

Бастрыкин заинтересовался делом об убийстве темнокожего аспиранта в Екатеринбурге

Бастрыкин заинтересовался делом об убийстве темнокожего аспиранта в Екатеринбурге

23 августа 2023, 11:17
Фото: СК РФ
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом, которое было возбуждено после смерти темнокожего аспиранта в Екатеринбурге.

Он поручил представить ему доклад о ходе расследования, сообщили в СК РФ. При этом раследование находится на контроле центрального аппарата.

Напомним, сам инцидент случился 18 августа 2023 года. На улице Малышева в Екатеринбурге между местным жителем и аспирантом возникла ссора. Молодой человек в ходе конфликта ударил иностранца в грудь ножом. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело. Нападавший был задержан. Ему уже предъявлено обвинение. Он отправлен в СИЗО.

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#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Ирина Кирилова#Инцидент#Аспирант
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