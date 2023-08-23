Бастрыкин заинтересовался делом об убийстве темнокожего аспиранта в Екатеринбурге

Напомним, сам инцидент случился 18 августа 2023 года. На улице Малышева в Екатеринбурге между местным жителем и аспирантом возникла ссора. Молодой человек в ходе конфликта ударил иностранца в грудь ножом. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.