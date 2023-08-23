Бастрыкин заинтересовался делом об убийстве темнокожего аспиранта в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Он поручил представить ему доклад о ходе расследования, сообщили в СК РФ. При этом раследование находится на контроле центрального аппарата.
Напомним, сам инцидент случился 18 августа 2023 года. На улице Малышева в Екатеринбурге между местным жителем и аспирантом возникла ссора. Молодой человек в ходе конфликта ударил иностранца в грудь ножом. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.
Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело. Нападавший был задержан. Ему уже предъявлено обвинение. Он отправлен в СИЗО.