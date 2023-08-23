Бомбы искали в суде и больницах Нижнего Тагила. Тревога оказалась ложной

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Утром в приемный покой ГБ №1 поступил звонок от неизвестного лица. Мужчина представился сотрудником Следственного комитета и сообщил, что здание медучреждения заминировано, рассказал TagilCity.ru источник в больнице. После этого началась незамедлительная эвакуация пациентов и персонала.
Эвакуация была быстрая и слаженная. Никто не паниковал, медперсонал подсказывал куда идти и что делать. Чувствуется, что все обучены, как действовать в такой ситуации. Все прошло без проблем. Медсестры сразу предположили, что тревога ложная, поэтому страшно не было. Думаю, наших медиков ничем не напугать и не сломить: ни пандемией, ни минированием, — поделился с редакцией один из пациентов.
На место выехали спасательные службы. Однако кинологи не нашли никакой угрозы, и пациенты вернулись в палаты, а сотрудники на рабочие места.
Кроме того, сообщения о минировании поступили в Дзержинский районный суд и Детскую городскую больницу на улице Коминтерна.
Всех оперативно эвакуировали из здания. Тревога была ложной, — пояснили TagilCity.ru в пресс-службе ДГБ.