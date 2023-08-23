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Published Сегодня, 11:01

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Updated Сегодня, 11:20

Массовое лже-минирование прошло в больницах и суде в Нижнем Тагиле

Бомбы искали в суде и больницах Нижнего Тагила. Тревога оказалась ложной

23 августа 2023, 11:01
Фото: tagilcity.ru

Массовое лже-минирование прошло в больницах и суде в Нижнем Тагиле

Сообщения о минировании поступили 23 августа в ГБ №1, Детскую городскую больницу на улице Коминтерна и суд Дзержинского района. Во всех случаях информация оказалась ложной.

Утром в приемный покой ГБ №1 поступил звонок от неизвестного лица. Мужчина представился сотрудником Следственного комитета и сообщил, что здание медучреждения заминировано, рассказал TagilCity.ru источник в больнице. После этого началась незамедлительная эвакуация пациентов и персонала.

Эвакуация была быстрая и слаженная. Никто не паниковал, медперсонал подсказывал куда идти и что делать. Чувствуется, что все обучены, как действовать в такой ситуации. Все прошло без проблем. Медсестры сразу предположили, что тревога ложная, поэтому страшно не было. Думаю, наших медиков ничем не напугать и не сломить: ни пандемией, ни минированием, — поделился с редакцией один из пациентов.
Эвакуация из ГБ №1Эвакуация из ГБ №1
Эвакуация из ГБ №1Эвакуация из ГБ №1
Эвакуация из ГБ №1
Фото: tagilcity.ru

На место выехали спасательные службы. Однако кинологи не нашли никакой угрозы, и пациенты вернулись в палаты, а сотрудники на рабочие места.

Кроме того, сообщения о минировании поступили в Дзержинский районный суд и Детскую городскую больницу на улице Коминтерна.

Всех оперативно эвакуировали из здания. Тревога была ложной, — пояснили TagilCity.ru в пресс-службе ДГБ.
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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Больница#Эвакуация#Пациенты#Анна Григорьева#Минирование#ГБ №1#Спасательные службы
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