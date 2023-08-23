Бомбы искали в суде и больницах Нижнего Тагила. Тревога оказалась ложной

Утром в приемный покой ГБ №1 поступил звонок от неизвестного лица. Мужчина представился сотрудником Следственного комитета и сообщил, что здание медучреждения заминировано, рассказал TagilCity.ru источник в больнице. После этого началась незамедлительная эвакуация пациентов и персонала.