Дальнобойщик из Екатеринбурга перевернулся на фуре во время ДТП под Тюменью

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Мужчина ехал на грузовике марки Mercedes с прицепом и врезался в трактор. В результате фура перевернулась, перекрыв собой трассу, пишет Ура.ру.
Фура легла на бок недалеко от Войновского пруда. Движение в одну сторону полностью перекрыто, — рассказали свидетели ЧП.
В ГИБДД сказали, что авария произошла 23 августа примерно в 14:00. За рулем фуры находился 63-летний мужчина.
Предварительно известно, что водитель фуры не выдержал безопасную дистанцию. К настоящему моменту автомобильное движение на указанном участке частично восстановлено. О пострадавших в ГАИ обещали рассказать позднее.