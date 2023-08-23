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Updated Сегодня, 12:57

Дальнобойщик из Екатеринбурга перевернулся на фуре во время ДТП под Тюменью

Дальнобойщик из Екатеринбурга перевернулся на фуре во время ДТП под Тюменью

23 августа 2023, 12:55
Фото: 1MI
Под Тюменью произошло ДТП: дальнобойщик перевернулся на фуре. Водитель родом из Екатеринбурга.

Мужчина ехал на грузовике марки Mercedes с прицепом и врезался в трактор. В результате фура перевернулась, перекрыв собой трассу, пишет Ура.ру.

Фура легла на бок недалеко от Войновского пруда. Движение в одну сторону полностью перекрыто, — рассказали свидетели ЧП.

В ГИБДД сказали, что авария произошла 23 августа примерно в 14:00. За рулем фуры находился 63-летний мужчина.

Предварительно известно, что водитель фуры не выдержал безопасную дистанцию. К настоящему моменту автомобильное движение на указанном участке частично восстановлено. О пострадавших в ГАИ обещали рассказать позднее.

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#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Фура#Тюмень#Трактор#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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