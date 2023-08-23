ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле наказали за нарушения правил промышленной безопасности

Согласно законодательству, за это на юридические лица может быть наложен штраф от 200 до 300 тысяч рублей. Также предприятию грозило административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. По результату рассмотрения дела ЕВРАЗ НТМК вынесено постановление о назначении административного наказания.