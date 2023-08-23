ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле наказали за нарушения правил промышленной безопасности

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Дело рассматривалось в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила в начале августа. Основанием стала первая часть статьи 9.1КоАП РФ — нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.
Согласно законодательству, за это на юридические лица может быть наложен штраф от 200 до 300 тысяч рублей. Также предприятию грозило административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. По результату рассмотрения дела ЕВРАЗ НТМК вынесено постановление о назначении административного наказания.
Напомним, 6 августа в одном из цехов на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле рабочему на ногу упал груз при перемещении. В результате мужчине пришлось ампутировать стопу.