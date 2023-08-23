«Гортранс» в Екатеринбурге должен энергетикам около 18 миллионов рублей

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Информация о долге городского учреждения появилась на официальном сайте «Екатеринбургэнергосбыта». В сообщении также указано, что поставщик пытается найти способы разрешения данной ситуации.
Напомним, в 2021 году в Екатеринбурге ЕМУП «Гортранс» задолжал 140 миллионов рублей. В связи с этим некоторые троллейбусы временно перестали ездить. В администрации города выделили необходимую сумму на погашение долга.
Однако в 2022 году появился новый долг, размер которого составил 40 миллионов рублей. В «Екатеринбургэнергосбыте» предлагали варианты решения проблемы, но от компании-должника аналогичных предложений не было.