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«Гортранс» в Екатеринбурге должен энергетикам около 18 миллионов рублей

«Гортранс» в Екатеринбурге должен энергетикам около 18 миллионов рублей

23 августа 2023, 16:52
Фото: 1MI
В Екатеринбурге организация «Гортранс» задолжала «Екатеринбургэнергосбыту» почти 18 миллионов рублей. Из-за скопившихся долгов могут произойти отключения троллейбусов и трамваев.

Информация о долге городского учреждения появилась на официальном сайте «Екатеринбургэнергосбыта». В сообщении также указано, что поставщик пытается найти способы разрешения данной ситуации.

Напомним, в 2021 году в Екатеринбурге ЕМУП «Гортранс» задолжал 140 миллионов рублей. В связи с этим некоторые троллейбусы временно перестали ездить. В администрации города выделили необходимую сумму на погашение долга.

Однако в 2022 году появился новый долг, размер которого составил 40 миллионов рублей. В «Екатеринбургэнергосбыте» предлагали варианты решения проблемы, но от компании-должника аналогичных предложений не было.

Троллейбусы Екатеринбурга остались без электричества из-за долга в 140 млн рублей
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