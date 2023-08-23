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Published Сегодня, 05:05

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Updated Сегодня, 05:49

Холода с Баренцева моря придут в Свердловскую область

Холода с Баренцева моря придут в Свердловскую область

23 августа 2023, 05:05
Фото: 1MI
Холода с Баренцева моря надвигаются на Свердловскую область. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

Так, в среду 23 августа погода в Свердловской области будет зависеть от циклона с центром над Полярным Уралом. Большая часть холодного воздуха поступает на континент в тылу циклона с акватории Баренцева моря.

По словам синоптика, в Свердловской области 23 августа средняя температура воздуха составит от +16 до +21 градуса тепла. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, а также небольшие дожди. Температура при этом составит +17…+19 градусов тепла.

Дожди и похолодание ожидаются на рабочей неделе в Нижнем Тагиле
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#Свердловская область#Погода#Холод#Прогноз погоды#Природа#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Синоптик
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