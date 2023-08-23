Холода с Баренцева моря придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Так, в среду 23 августа погода в Свердловской области будет зависеть от циклона с центром над Полярным Уралом. Большая часть холодного воздуха поступает на континент в тылу циклона с акватории Баренцева моря.
По словам синоптика, в Свердловской области 23 августа средняя температура воздуха составит от +16 до +21 градуса тепла. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, а также небольшие дожди. Температура при этом составит +17…+19 градусов тепла.