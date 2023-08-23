Как сделать из отстающей Омской области регион мечты?

Posted Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:15
Всему виной новое руководство. Как молодой врио губернатора Виталий Хоценко планирует развивать Омскую область и что уже сделано — в нашем материале.
Сейчас в Омской области проживают более 1,8 млн человек. Данные Росстата за 2023 год свидетельствуют о том, что население региона сократилось еще на 19,6 тыс. человек. Такая тенденция наблюдается в сибирском субъекте с 2016 года. Главная причина — миграция, пишет gorod55.ru.
Именно улучшение демографической ситуации стало одной из приоритетных задач нового руководства Омской области: планируется к 2025 году повысить рождаемость на 2,6% к уровню 2023 года. В этом помогут меры социальной поддержки. На сегодняшний день более 35 тысяч семей Омской области получают до 15 разных видов пособий и выплат. Оперативно в режиме одного окна решать социальные вопросы можно будет решить в семейных многофункциональных центрах. Два первых офиса совсем скоро откроются в Омске и Называевском районе.
Особое внимание омское правительство уделяет семьям участников специальной военной операции. Под руководством Виталия Хоценко Омская область стала надежной опорой для военных и их близких. Например, в регионе назначили одну из самых больших выплат участникам СВО, служащим по контракту Минобороны РФ, — 450 тысяч рублей. А если военнослужащий — сирота, то он получает жилье вне очереди. Точечно помогают и на местном уровне.
«Поручил распределить муниципалитетам 45 миллионов рублей на дополнительные меры поддержки участникам СВО», — рассказал Виталий Хоценко.
Врио губернатора и его команда ставят перед собой и другие серьезные задачи. Например, раскрыть потенциал Омской области как промышленно-логистического центра страны. У региона есть все шансы им стать — в области сходятся пути, которые ведут к ключевым внешнеэкономическим партнерам России — Казахстану и Китаю. Кроме того, здесь есть крупная судоходная водная артерия — река Иртыш.
Планируется создавать и промышленные кластеры, а вместе с этим и прокачивать систему профессионального образования, чтобы обеспечить их кадрами. Чтобы привлечь в регион перспективную молодежь, нужно обеспечить комфортное жилье, социальную инфраструктуру и другие условия для качественной жизни. Все это нацелены воплотить в жизнь Виталий Хоценко и его команда.
В начале июля исполнилось 100 дней с начала работы на должности врио губернатора Омской области Виталием Хоценко. Решение президента Владимира Путина о назначении молодого политика главой одного из отстающих сибирских регионов многие аналитики расценили как сигнал к переменам.
Ожидания оправдались. Хоценко сразу обратил внимание на самые насущные проблемы жителей Омской области — нехватку жилья, школ и больниц, состояние сельских территорий и дорог. Также политик занялся обновлением чиновничьего аппарата. На встрече с президентом РФ в июле он предложил провести региональный кадровый конкурс управленцев. Это будет первый подобный конкурс в Сибири.
Специальная военная операция и связанные с ней трудности внесли определенные коррективы в довольно масштабные планы нового руководства Омской области. В то же время благодаря росту оборонного заказа региональные предприятия улучшили свое положение в условиях санкций. Однако на «военных рельсах» всю жизнь зарабатывать нельзя. И глава региона это понимает.
«У Омской области есть хорошие стартовые условия для экономического роста. Самые прорывные направления — это промышленность, сельское хозяйство и логистика. Для нас важно, чтобы бизнес в Омской области работал стабильно, чтобы всегда была возможность развивать предприятия и реализовывать новые бизнес-идеи на благо нашего региона», — отметил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.
За плечами политика — работа в должности министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, служба в федеральном Минпромторге и наконец должность председателя правительства прифронтовой ДНР. На всех этих позициях Хоценко проявил себя как грамотный управленец. Сомнений не остается, глава Омской области знает, о чем говорит.
Сейчас в Омской области реализуются масштабные инвестиционные проекты. А в июне стартовало строительство производства полиизобутилена и начал работу цех по переработке бутан-бутиленовой фракции на заводе «Омский каучук». Была создана особая экономическая зона «Авангард». Она объединила шесть резидентов, но уже в ближайшие годы их число вырастет до десяти. В мае Виталий Хоценко обсуждал эти и другие проекты на встрече с представителями «Газпром нефти».
«С руководством компании обсудил ряд проектов, которые будем реализовывать на этом и других предприятиях, например, в нашей особой экономической зоне „Авангард“. Речь идет о производстве, которое позволит полностью импортозаместить иностранные электроды, а значит отечественная промышленность перестанет зависеть от западных производителей. Это одна из важнейших задач, которую ставит Президент России Владимир Владимирович Путин», — сказал Хоценко.
Социальную сферу Омской области также планируют активно развивать. Строительство новых школ, больниц, дорог, жилья, зон для отдыха — в приоритете. И эта работа уже идет. Только за прошлый год в Омской области построили 700 тыс. кв. м нового жилья.
Большую ставку руководство Омской области делает на инициативы самих жителей. Финансирование инициативных проектов решено увеличить до 1 млрд рублей.
«Важно благоустраивать свою городскую среду, и мы уже имеем опыт участия в президентской программе „Формирование комфортной городской среды“, и программы развития малых городов. Это федеральное финансирование, мы туда добавляем свое. Более того, мы решили пойти дальше и распространять программу поддержки местных инициатив, которая действует два года. В прошлом году 20 млн выделяли, в этом году — до 100 млн выделили и 70 проектов поддерживаем. На следующий год, мы приняли решение, выделим 1 млрд рублей для того, чтобы благоустроить не 70 пространств во всех муниципалитетах области, а как минимум в пять раз больше», — сообщил Хоценко.
Кроме того, в регионе расширили и сферы применения средств инициативного бюджетирования. Теперь до 3 млн рублей можно направить на обновление дворовых территорий, спортивных площадок, территорий детских садов и школ.
Вектор работы нового руководства региона поможет преуспеть субъекту сразу во многих направлениях. Все это еще раз доказывает, что у Омской области есть все шансы стать новым локомотивом Сибири.