Как сделать из отстающей Омской области регион мечты?

«Важно благоустраивать свою городскую среду, и мы уже имеем опыт участия в президентской программе „Формирование комфортной городской среды“, и программы развития малых городов. Это федеральное финансирование, мы туда добавляем свое. Более того, мы решили пойти дальше и распространять программу поддержки местных инициатив, которая действует два года. В прошлом году 20 млн выделяли, в этом году — до 100 млн выделили и 70 проектов поддерживаем. На следующий год, мы приняли решение, выделим 1 млрд рублей для того, чтобы благоустроить не 70 пространств во всех муниципалитетах области, а как минимум в пять раз больше», — сообщил Хоценко.