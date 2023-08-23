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Лидер профсоюза НТЗМК в Нижнем Тагиле претендует на должность главы города

Лидер профсоюза НТЗМК в Нижнем Тагиле претендует на должность главы города

23 августа 2023, 13:33
Фото: 1MI
55-летняя лидер профсоюза НТЗМК Ольга Кияткина стала еще одним кандидатом на должность мэра Нижнего Тагила.

Раньше Кияткина работала в профсоюзе школы, куда пришла после окончания института в начале 90-х годов. Сейчас она является лидером профсоюза НТЗМК. Организация издает свою газету, сотрудничает с молодежью, а также ведет соцсети, рассказали ИА «Все новости» в пресс-службе профсоюза.

У Кияткиной также есть множество почетных грамот мэра Нижнего Тагила, областного комитета профсоюза свердловских строителей, руководителя Заксобрания. Общий стаж женщины в профсоюзе составляет более 30 лет.

Напомним, в Нижнем Тагиле выборы мэра города будут проходить 12 октября 2023 года. Конкурс отбора кандидатов на должность главы стартовал 27 июля 2023 года. На данный момент зарегистрированы бизнесмен из Новоуральска Никита Ванаев и директор автомойки Федор Ткачук, а также действующий глава города Владислав Пинаев.

Стала известна дата очередных выборов мэра Нижнего Тагила в 2023 году
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