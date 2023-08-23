Лидер профсоюза НТЗМК в Нижнем Тагиле претендует на должность главы города

Раньше Кияткина работала в профсоюзе школы, куда пришла после окончания института в начале 90-х годов. Сейчас она является лидером профсоюза НТЗМК. Организация издает свою газету, сотрудничает с молодежью, а также ведет соцсети, рассказали ИА «Все новости» в пресс-службе профсоюза.