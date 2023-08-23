Названа дата суда над опекуном 6-летнего Далера в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
На заседание придет родной отец Далера. Самой Вероники Наумовой, как известно предварительно, на заседании не будет, пишет Ура.ру.
Как рассказал источник, папа Далера постарается ответить на все вопросы журналистов. Начало заседания запланировано на 11:00.
Напомним, что трагедия произошла еще в декабре 2022 года. Именно тогда, как полагает следствие, Вероника Наумова спрятала тело своего опекаемого 6-летнего ребенка в сумку и отнесла ее в гараж.
Все это стало известно общественности и самой семье Наумовой только тогда, когда в июне она заявила о пропаже ребенка. Волонтеры и полицейские активно занимались поиском Далера, как вдруг нашли его тело в гараже.