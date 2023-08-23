Нижний Тагил получит дополнительные 7,2 миллиарда рублей на проект «Чистая вода»

На реализацию проекта предусмотрено два года. Соответственно, в 2023 — предусмотрено 3,6 млрд, столько же будет в 2024. Таким образом, в 2023 году доходная часть бюджета увеличивается на 5,5 миллиардов, в 2024 году — на 824 миллиона рублей. В 2023 году расходная часть бюджета увеличилась на 2,9 миллиарда, а в 2024 году — на 3,4 миллиарда рублей.