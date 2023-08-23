Нижний Тагил получит дополнительные 7,2 миллиарда рублей на проект «Чистая вода»

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Нижний Тагил накануне получил одобрение специального казначейского кредита на сумму 6,2 миллиарда рублей. Чтобы внести корректировку в бюджет была созвана комиссия городской думы, а также состоялось внеочередное заседание депутатов.
Мы сегодня принимаем корректировку, которая превышает бюджет Нижнего Тагила 2004 года в полтора раза, — отметил спикер гордумы Вадим Раудштейн.
Замглавы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов сообщил депутатам, что речь идет о строительстве инженерных коммуникаций станции водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск. Параметры проекта: 7,4 миллиарда рублей, 7,3 из которых — непосредственно строительно монтажные работы по строительству станции водоподготовки. Еще около 122 миллионов рублей — сопутствующие расходы, связанные с обеспечением техприсоединения, авторского надзора, строительного контроля и других расходов.
Соотношение областного и местного бюджета находится в пропорции — 95% областной и 5% местный бюджет. Строительно-монтажные работы, о которых идет речь, будут обеспечиваться за счет трех источников финансирования. 6,2 миллиарда — специальный казначейский кредит. 1,6 миллиарда — областной бюджет. 52,9 миллиона из местного бюджета, — сообщил Алексей Бурдилов.
На реализацию проекта предусмотрено два года. Соответственно, в 2023 — предусмотрено 3,6 млрд, столько же будет в 2024. Таким образом, в 2023 году доходная часть бюджета увеличивается на 5,5 миллиардов, в 2024 году — на 824 миллиона рублей. В 2023 году расходная часть бюджета увеличилась на 2,9 миллиарда, а в 2024 году — на 3,4 миллиарда рублей.
Бюджет предлагается утвердить 2023 год — доходы — 26,7 миллиардов, расходы — 25,6 миллиарда, профицит — 1,1 миллиарда рублей. В 2024 году доходная часть составит 17,8 миллиарда, расходная — 20,3 миллиарда рублей, дефицит — 2,5 миллиарда рублей. В результате профицитного исполнения бюджета 2023 года, по причине казначейского кредита, образуется остаток средств на счете, он станет источником погашения дефицита бюджета 2024 года. На 2025 год — доходы 15,3 миллиарда, расходы — 15,2 миллиарда, профицит — 49,5 миллионов, — пояснил Алексей Бурдилов изменения в плановые бюджеты.