Ночные заморозки ожидаются в Свердловской области

В Нижнем Тагиле 24 августа ожидается облачная погода без осадков. При этом к вечеру станет пасмурно. Температура воздуха сохранится на уровне 23 августа и составит не более +17 градусов. Ветер примет западное и юго-западное направление. Его порывы будут достигать 9 метров в секунду.