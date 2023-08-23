Ночные заморозки ожидаются в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В частности, в воздухе и в почве температура может достигнуть -2 градусов.
При этом до 25 августа в регионе сохраняется высокая пожарная опасность, а местами она является чрезвычайной.
В Нижнем Тагиле 24 августа ожидается облачная погода без осадков. При этом к вечеру станет пасмурно. Температура воздуха сохранится на уровне 23 августа и составит не более +17 градусов. Ветер примет западное и юго-западное направление. Его порывы будут достигать 9 метров в секунду.