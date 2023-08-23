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Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Ночные заморозки ожидаются в Свердловской области

Ночные заморозки ожидаются в Свердловской области

23 августа 2023, 10:19
Фото: 1MI
Ночью и утром 24 августа местами в Свердловской области ожидаются заморозки. Такой прогноз сделали синоптики Уральского УГМС.

В частности, в воздухе и в почве температура может достигнуть -2 градусов.

При этом до 25 августа в регионе сохраняется высокая пожарная опасность, а местами она является чрезвычайной.

В Нижнем Тагиле 24 августа ожидается облачная погода без осадков. При этом к вечеру станет пасмурно. Температура воздуха сохранится на уровне 23 августа и составит не более +17 градусов. Ветер примет западное и юго-западное направление. Его порывы будут достигать 9 метров в секунду.

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#Свердловская область#Погода#Похолодание#Прогноз#Природа#Ирина Кирилова#Запорозки
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