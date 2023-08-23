Отравившуюся в Сочи девочку из Екатеринбурга не смогли перевезти в другой город

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Врачи детского реанимационно-консультативного центра, приехавшие в Сочи, оценили состояние ребенка как крайне тяжелое. Динамика отрицательная. Когда Машу попытались переложить для транспортировки, состояние девочки резко стало хуже, рассказали в Telegram-канале «Не для протокола».
В настоящий момент транспортировать ребенка нельзя. Специалисты центра медицины катастроф провели консультацию с коллегами по видеосвязи и утвердили для малышки интенсивную терапию.
Напомним, Маша, приехавшая с родителями на море, отравилась 18 августа 2023 года. Ее привезли в больницу, а когда ее состояние ухудшилось, девочку перевели в реанимацию.