Поджигатель военкомата в Екатеринбурге пришел в полицию с повинной

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Екатеринбуржец стал жертвой мошенников — это они ему сказали действовать таким образом. Сперва он взял кредитов на сумму 3,8 миллиона рублей, а затем ему нужно было поджечь военкомат, сообщали телефонные аферисты, пишет Ура.ру. Якобы так он мог спасти свои деньги.
Едва ли не осуществив задуманное, мужчина пришел в отделение с повинной. Это было спустя 2 часа после ЧП. Известно, что екатеринбуржцу 48 лет. Он написал заявление о мошенничестве.
Мужчина рассказал, что звонили ему с 18 августа и за несколько дней он под давлением взял кредитов на 3,8 миллиона рублей. Сейчас с ним работают представители ФСБ.