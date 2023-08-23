Поджигатель военкомата в Екатеринбурге пришел в полицию с повинной

Екатеринбуржец стал жертвой мошенников — это они ему сказали действовать таким образом. Сперва он взял кредитов на сумму 3,8 миллиона рублей, а затем ему нужно было поджечь военкомат, сообщали телефонные аферисты, пишет Ура.ру. Якобы так он мог спасти свои деньги.