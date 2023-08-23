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Поджигатель военкомата в Екатеринбурге пришел в полицию с повинной

Поджигатель военкомата в Екатеринбурге пришел в полицию с повинной

23 августа 2023, 08:12
Фото: 1MI
В полицию сдался поджигатель военкомата в Екатеринбурге. Мужчина положил глаз военкомат на проспекте Ленина, но у него ничего не вышло.

Екатеринбуржец стал жертвой мошенников — это они ему сказали действовать таким образом. Сперва он взял кредитов на сумму 3,8 миллиона рублей, а затем ему нужно было поджечь военкомат, сообщали телефонные аферисты, пишет Ура.ру. Якобы так он мог спасти свои деньги.

Едва ли не осуществив задуманное, мужчина пришел в отделение с повинной. Это было спустя 2 часа после ЧП. Известно, что екатеринбуржцу 48 лет. Он написал заявление о мошенничестве.

Мужчина рассказал, что звонили ему с 18 августа и за несколько дней он под давлением взял кредитов на 3,8 миллиона рублей. Сейчас с ним работают представители ФСБ.

В Екатеринбурге пытались поджечь военкомат
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#ФСБ#Криминал#Кредит#Мошенники#Военкомат#Екатеринбург#Поджигатель#Дарья Сорокина
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