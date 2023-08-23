Предпринимателя из Сысерти похитили неизвестные

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
В день исчезновения женщина уехала по делам в Двуреченск на машине отца Mercedes и не вернулась. Вечером близкие предпринимателя обратились в полицию. Во время поисков автомобиль, на котором поехала женщина, был обнаружен брошенным на дороге, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
В салоне полицейские нашли следы крови и документы свердловчанки, а также там имелись документы на саму иномарку. Далее правоохранители стали изучать камеры видеорегистратора. Вскоре выяснилось, что за женщиной следили из автомобиля ВАЗ, который ехал за ней с выключенными фарами.
Спустя трое суток сотрудникам правоохранительных органов удалось вычислить и задержать предполагаемых похитителей. Женщину освободили и привезли в больницу для обследования. Госпитализация ей не понадобилась.
Напомним, в августе 2023 года в Нижнем Тагиле местный житель почти неделю держал в заложниках свою супругу и ребенка. Девушке удалось сообщить близким о похищении, и вскоре ее и сына освободили. Мужчину задержали.