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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Предпринимателя из Сысерти похитили неизвестные

Предпринимателя из Сысерти похитили неизвестные

23 августа 2023, 06:23
Фото: 1MI
47-летнюю женщину из Сысерти, которая занимается производством и продажей питьевой воды, похитили 11 января 2023 года.

В день исчезновения женщина уехала по делам в Двуреченск на машине отца Mercedes и не вернулась. Вечером близкие предпринимателя обратились в полицию. Во время поисков автомобиль, на котором поехала женщина, был обнаружен брошенным на дороге, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

В салоне полицейские нашли следы крови и документы свердловчанки, а также там имелись документы на саму иномарку. Далее правоохранители стали изучать камеры видеорегистратора. Вскоре выяснилось, что за женщиной следили из автомобиля ВАЗ, который ехал за ней с выключенными фарами.

Спустя трое суток сотрудникам правоохранительных органов удалось вычислить и задержать предполагаемых похитителей. Женщину освободили и привезли в больницу для обследования. Госпитализация ей не понадобилась.

Напомним, в августе 2023 года в Нижнем Тагиле местный житель почти неделю держал в заложниках свою супругу и ребенка. Девушке удалось сообщить близким о похищении, и вскоре ее и сына освободили. Мужчину задержали.

Житель Нижнего Тагила почти неделю держал в заложниках жену и ребенка
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