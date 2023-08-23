Предпринимателя из Сысерти похитили неизвестные

В день исчезновения женщина уехала по делам в Двуреченск на машине отца Mercedes и не вернулась. Вечером близкие предпринимателя обратились в полицию. Во время поисков автомобиль, на котором поехала женщина, был обнаружен брошенным на дороге, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.