Причиной затопления на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле стала авария на ЕВРАЗ НТМК

Около 10:45 часов движение трамваев между центральной частью Нижнего Тагила и Дзержинским районом было восстановлено, поскольку вода спала. Кроме того, за счет других сетей было восстановлено водоснабжение на месте аварии, которая произошла на технических сетях ЕВРАЗ НТМК.