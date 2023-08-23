Причиной затопления на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле стала авария на ЕВРАЗ НТМК

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Около 10:45 часов движение трамваев между центральной частью Нижнего Тагила и Дзержинским районом было восстановлено, поскольку вода спала. Кроме того, за счет других сетей было восстановлено водоснабжение на месте аварии, которая произошла на технических сетях ЕВРАЗ НТМК.
Место повреждения установлено. Трасса в настоящий момент переключена. Питание по ней восстановлено за счет других сетей. Вода спала. Приступают к устранению аварии. Трамвайное движение уже должно быть восстановлено. Также будет восстановлено нарушенное благоустройство, размывы, если какие-то будут. В части дорог — будут принимать участие дорожники, в части всего остального — ЕВРАЗ включится, поможет. Результаты по прогнозированию устранения окончательного пока не даем, — рассказал редакции TagilCity.ru Андрей Лебедев.
Коммунальная авария затруднила движение утром 23 августа.
Еле проехал по затопленной дороге. Женщина на Matiz посреди дороги встала, — рассказывает читатель TagilCity.ru Денис.