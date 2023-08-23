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Причиной затопления на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле стала авария на ЕВРАЗ НТМК

Причиной затопления на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле стала авария на ЕВРАЗ НТМК

23 августа 2023, 06:04
Фото: tagilcity.ru
Причины аварии, произошедшей утром 23 августа на Восточном шоссе, установлены. К потопу привела поломка на технических сетях ЕВРАЗ НТМК. О ходе устранения и восстановления движения редакции TagilCity.ru рассказал начальник управления городским хозяйством мэрии Нижнего Тагила Андрей Лебедев.

Около 10:45 часов движение трамваев между центральной частью Нижнего Тагила и Дзержинским районом было восстановлено, поскольку вода спала. Кроме того, за счет других сетей было восстановлено водоснабжение на месте аварии, которая произошла на технических сетях ЕВРАЗ НТМК.

Место повреждения установлено. Трасса в настоящий момент переключена. Питание по ней восстановлено за счет других сетей. Вода спала. Приступают к устранению аварии. Трамвайное движение уже должно быть восстановлено. Также будет восстановлено нарушенное благоустройство, размывы, если какие-то будут. В части дорог — будут принимать участие дорожники, в части всего остального — ЕВРАЗ включится, поможет. Результаты по прогнозированию устранения окончательного пока не даем, — рассказал редакции TagilCity.ru Андрей Лебедев.

Коммунальная авария затруднила движение утром 23 августа.

Еле проехал по затопленной дороге. Женщина на Matiz посреди дороги встала, — рассказывает читатель TagilCity.ru Денис.
Восточное шоссе в Нижнем Тагиле затопило горячей водой
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