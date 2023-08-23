tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:35

Published Сегодня, 03:35

Modified Сегодня, 03:35

Updated Сегодня, 03:35

Ребенок пострадал в массовом ДТП под Екатеринбургом

Ребенок пострадал в массовом ДТП под Екатеринбургом

23 августа 2023, 03:35
Фото: ИА «Ночные новости»
Три автомобиля столкнулись между собой на Кольцовском тракте под Екатеринбургом. ДТП произошло вечером 22 августа 2023 года. Есть пострадавшие.

Водитель иномарки Toyota Corolla ехал в сторону аэропорта. В какой-то момент ему создал помеху автомобиль, который выезжал с кругового движения. Мужчина, управлявший Toyota, попытался избежать столкновения и столкнулся с Lada Kalina, пишет Е1.

От удара Lada откинуло на проезжавшую мимо машину Skoda Octavia, а Toyota влетела в отбойник. При этом автомобиль, который создал помеху на дороге, неизвестен — водители не успели разглядеть его марку.

Фото: ИА «Ночные новости»

В дорожной аварии пострадали 39-летняя женщина, сидевшая за рулем Lada Kalina, и ее сын. Обоих с различными повреждениями увезли в больницы.

Напомним, 19 августа 2023 года на Серовском тракте водитель автомобиля Toyota, ехавший на небезопасной скорости, потерял контроль над управлением и протаранил отбойник, после чего влетел в другой автомобиль. Пострадавших пассажиров обеих машин доставили в медучреждения.

Непристегнутый пассажир вылетел из машины на Серовском тракте во время ДТП
Узнать подробнее
Читайте также:
Мальчик на велосипеде попал в ДТП в Нижнем Тагиле10-месячная девочка пострадала в ДТП в Нижнем ТагилеМотоциклист протаранил автомобиль в Екатеринбурге
#Происшествия#Ребенок#Больница#Дети#ДТП#Столкновение#Автомобиль#Иномарка#Трасса#Водитель#ЧП#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Екатеринбург — город балансов. Как перед выборами расторговали новый созыв Гордумы
Вчера, 11:13
Семья умершей в Демидовской больнице Нижнего Тагила требует 15 миллионов компенсации
18 августа, 12:11
Директор автомойки заявился на пост главы Нижнего Тагила
Вчера, 05:56
О новом виде мошенничества с поездками на такси рассказали жители Нижнего Тагила
21 августа, 12:57
Жители на улице Победы, 51 в Нижнем Тагиле добиваются ремонта дороги между домами
Вчера, 11:06
Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, выбросы и нарушения предприятий
21 августа, 06:57