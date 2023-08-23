Ребенок пострадал в массовом ДТП под Екатеринбургом

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Водитель иномарки Toyota Corolla ехал в сторону аэропорта. В какой-то момент ему создал помеху автомобиль, который выезжал с кругового движения. Мужчина, управлявший Toyota, попытался избежать столкновения и столкнулся с Lada Kalina, пишет Е1.
От удара Lada откинуло на проезжавшую мимо машину Skoda Octavia, а Toyota влетела в отбойник. При этом автомобиль, который создал помеху на дороге, неизвестен — водители не успели разглядеть его марку.
В дорожной аварии пострадали 39-летняя женщина, сидевшая за рулем Lada Kalina, и ее сын. Обоих с различными повреждениями увезли в больницы.
Напомним, 19 августа 2023 года на Серовском тракте водитель автомобиля Toyota, ехавший на небезопасной скорости, потерял контроль над управлением и протаранил отбойник, после чего влетел в другой автомобиль. Пострадавших пассажиров обеих машин доставили в медучреждения.