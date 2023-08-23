Самокатчик пострадал в ДТП с мотоциклом в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
По словам очевидцев, на самокате ехал курьер. Известно, что самокатчик задел ногой автомобиль Audi, однако, предположительно, отношения к ДТП иномарка не имеет, пишет Е1.
Один из очевидцев рассказал, что пообщался с мотоциклистом, который говорил, что ехал на зеленый сигнал светофора перед тем, как столкнулся с курьером, который неожиданно выехал на дорогу.
В результате столкновения пострадал самокатчик. Горожане сообщили, что он неподвижно лежал на асфальте и, кроме того, у молодого человека поврежден глаз.
В ГИБДД подробности аварии не прокомментировали.
Напомним, 22 августа 2023 года в Екатеринбурге водитель иномарки сбил велосипедиста. По словам очевидца, у пострадавшего перелом ключицы и сотрясение мозга.