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Самокатчик пострадал в ДТП с мотоциклом в Екатеринбурге

Самокатчик пострадал в ДТП с мотоциклом в Екатеринбурге

23 августа 2023, 15:50
Фото: Е1
В Екатеринбурге молодой человек на электросамокате пострадал в дорожной аварии с мотоциклом. Инцидент произошел на перекрестке улиц Уральских Рабочих — 40 лет Октября 23 августа 2023 года.

По словам очевидцев, на самокате ехал курьер. Известно, что самокатчик задел ногой автомобиль Audi, однако, предположительно, отношения к ДТП иномарка не имеет, пишет Е1.

Один из очевидцев рассказал, что пообщался с мотоциклистом, который говорил, что ехал на зеленый сигнал светофора перед тем, как столкнулся с курьером, который неожиданно выехал на дорогу.

Фото: Е1

В результате столкновения пострадал самокатчик. Горожане сообщили, что он неподвижно лежал на асфальте и, кроме того, у молодого человека поврежден глаз.

В ГИБДД подробности аварии не прокомментировали.

Напомним, 22 августа 2023 года в Екатеринбурге водитель иномарки сбил велосипедиста. По словам очевидца, у пострадавшего перелом ключицы и сотрясение мозга.

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