Самолет потерпел крушение в Тверской области. Среди пассажиров значился Пригожин

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Уже начато расследование катастрофы, сообщили в Росавиации.
Бизнес-джет Embraer Legacy упал в северо-западной части Тверской области. МЧС России сообщило, что на борту самолета находились 10 человек, из них три члена экипажа. По предварительным данным, все погибли.
Ситуацию с крушением взял на личный контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя, пишет РИА «Новости».
По данным Mash, перед крушением самолета очевидцы слышали сильные хлопки. Затем у судна отпали крыло и стабилизатор. Они рухнули недалеко от заброшенной фермы в селе Куженкино.