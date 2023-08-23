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Published Сегодня, 17:21

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

При крушении самолета Пригожина погибли 10 человек

Самолет потерпел крушение в Тверской области. Среди пассажиров значился Пригожин

23 августа 2023, 17:21
Фото: Mash

При крушении самолета Пригожина погибли 10 человек

Частный самолет Embraer Legacy рухнул в Тверской области. На его борту находились 10 человек. В списках пассажиров значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Уже начато расследование катастрофы, сообщили в Росавиации.

Бизнес-джет Embraer Legacy упал в северо-западной части Тверской области. МЧС России сообщило, что на борту самолета находились 10 человек, из них три члена экипажа. По предварительным данным, все погибли.

Видео: Mash

Ситуацию с крушением взял на личный контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя, пишет РИА «Новости».

По данным Mash, перед крушением самолета очевидцы слышали сильные хлопки. Затем у судна отпали крыло и стабилизатор. Они рухнули недалеко от заброшенной фермы в селе Куженкино.

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#Происшествия#Расследование#Видео#Погибшие#18+#Ирина Кирилова#Евгений Пригожин#Росавиация
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