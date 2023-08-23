Семья сапбордистки из Тагила хочет наказать спасателя катера за опасный бизнес

Напомним, что трагедия с Ириной Подмазовой произошла в акватории Тагильского пруда еще 28 июля. Тогда катер без каких-либо опознавательных знаков с пьяным водителем за рулем наехал на сап, на котором в тот момент находилась Ирина со своим сыном. Ребенок при ударе не пострадал, а Ирина после этого попала в реанимацию. На данный момент девушка переведена из реанимации в обычную палату, но процесс восстановления по словам врачей займет еще долгое время.