Семья сапбордистки из Тагила хочет наказать спасателя катера за опасный бизнес

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
По словам Ивана, не смотря на прошедшие от прокуратуры проверки, спасатель, ранее владевший катерами, продолжает игнорировать правила о запрете передвижения катера в ночное время. Собеседник редакции утверждает, что никак не решена проблема с подсветкой. Даже после трагедии, произошедшей на Тагильском пруду, Евгений Ступин продолжал продавать билеты и катать всех желающих.
31 июля, мой знакомый, по фамилии Султанов, захотел покататься на катере, ему обозначили сумму в 300 рублей. Сотрудник попросил знакомого оплатить поезду по указанному номеру телефона. Все данные получателя совпали с данными Ступина, — рассказал TagilCity.ru Иван Подмазов, муж пострадавшей в аварии с катером тагильчанки.
При этом никаких квитанций или чеков Султанову не выдали. Сам водитель катера представил Евгения Ступина как своего непосредственного начальника.
Со слов Султанова, выданные спасательные жилеты не соответствовали ГОСТУ, у них были порваны ремни, они не соответствовали по размеру. Клиент утверждает, что инструктаж перед поездкой не проводился. Водитель катера был с голым торсом, без спасательного жилета.
В 2018 году Ступин был фигурантом уголовного дела из-за оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору. В тот раз Евгения Ступина признали виновным и приговорили к одному году условно с испытательным сроком на два года.
Напомним, что трагедия с Ириной Подмазовой произошла в акватории Тагильского пруда еще 28 июля. Тогда катер без каких-либо опознавательных знаков с пьяным водителем за рулем наехал на сап, на котором в тот момент находилась Ирина со своим сыном. Ребенок при ударе не пострадал, а Ирина после этого попала в реанимацию. На данный момент девушка переведена из реанимации в обычную палату, но процесс восстановления по словам врачей займет еще долгое время.