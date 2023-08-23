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Семья Подмазовых

Семья сапбордистки из Тагила хочет наказать спасателя катера за опасный бизнес

23 августа 2023, 12:56
Фото: tagilcity.ru
Семья Подмазовых
На Евгения Ступина написано заявление с обвинением в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Заявление на возбуждение нового уголовного дела написал Иван Подмазов, супруг пострадавшей сапбордистки.

По словам Ивана, не смотря на прошедшие от прокуратуры проверки, спасатель, ранее владевший катерами, продолжает игнорировать правила о запрете передвижения катера в ночное время. Собеседник редакции утверждает, что никак не решена проблема с подсветкой. Даже после трагедии, произошедшей на Тагильском пруду, Евгений Ступин продолжал продавать билеты и катать всех желающих.

31 июля, мой знакомый, по фамилии Султанов, захотел покататься на катере, ему обозначили сумму в 300 рублей. Сотрудник попросил знакомого оплатить поезду по указанному номеру телефона. Все данные получателя совпали с данными Ступина, — рассказал TagilCity.ru Иван Подмазов, муж пострадавшей в аварии с катером тагильчанки.

При этом никаких квитанций или чеков Султанову не выдали. Сам водитель катера представил Евгения Ступина как своего непосредственного начальника.

Со слов Султанова, выданные спасательные жилеты не соответствовали ГОСТУ, у них были порваны ремни, они не соответствовали по размеру. Клиент утверждает, что инструктаж перед поездкой не проводился. Водитель катера был с голым торсом, без спасательного жилета.

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В 2018 году Ступин был фигурантом уголовного дела из-за оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору. В тот раз Евгения Ступина признали виновным и приговорили к одному году условно с испытательным сроком на два года.

Напомним, что трагедия с Ириной Подмазовой произошла в акватории Тагильского пруда еще 28 июля. Тогда катер без каких-либо опознавательных знаков с пьяным водителем за рулем наехал на сап, на котором в тот момент находилась Ирина со своим сыном. Ребенок при ударе не пострадал, а Ирина после этого попала в реанимацию. На данный момент девушка переведена из реанимации в обычную палату, но процесс восстановления по словам врачей займет еще долгое время.

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