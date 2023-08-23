Стало известно, как авария на Восточном шоссе сказалась на предприятиях Тагила

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
На ЕВРАЗ НТМК пояснили редакции, что авария произошла на водоводе, подающем техническую воду, ущерба экологии нет.
В результате повреждения водовода на Восточном шоссе потребителей переключили на резервный водовод. Ведется подготовка к восстановительным работам. Ущерба экологии нет — водовод свежетехнической воды — прудовая вода. Никто не пострадал, — пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе предприятия Нижнего Тагила.
Уралвагонзавод от аварии не пострадал.
Коммунальная авария на Восточном шоссе на деятельность Уралвагонзавода не повлияла. Предприятие работает в штатном режиме, — пояснили TagilCity.ru в пресс-службе Уралвагонзавода.
Уралхимпласт работает в штатном режиме, о чем редакции сообщили также в пресс-службе.
Напомним, утром 23 августа в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе случилась коммунальная авария. Причиной стало повреждение технических сетей ЕВРАЗ НТМК. В настоящее время устраняются последствия ЧП.