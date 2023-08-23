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Updated Сегодня, 08:25

Стало известно, как авария на Восточном шоссе сказалась на предприятиях Тагила

Стало известно, как авария на Восточном шоссе сказалась на предприятиях Тагила

23 августа 2023, 08:22
Фото: tagilcity.ru
Уралвагонзавод, ЕВРАЗ НТМК и Уралхимпласт рассказали редакции TagilCity.ru о том, как авария на Восточном шоссе повлияла на работу промышленных предприятий Нижнего Тагила.

На ЕВРАЗ НТМК пояснили редакции, что авария произошла на водоводе, подающем техническую воду, ущерба экологии нет.

В результате повреждения водовода на Восточном шоссе потребителей переключили на резервный водовод. Ведется подготовка к восстановительным работам. Ущерба экологии нет — водовод свежетехнической воды — прудовая вода. Никто не пострадал, — пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе предприятия Нижнего Тагила.

Уралвагонзавод от аварии не пострадал.

Коммунальная авария на Восточном шоссе на деятельность Уралвагонзавода не повлияла. Предприятие работает в штатном режиме, — пояснили TagilCity.ru в пресс-службе Уралвагонзавода.

Уралхимпласт работает в штатном режиме, о чем редакции сообщили также в пресс-службе.

Причиной затопления на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле стала авария на ЕВРАЗ НТМК
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Напомним, утром 23 августа в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе случилась коммунальная авария. Причиной стало повреждение технических сетей ЕВРАЗ НТМК. В настоящее время устраняются последствия ЧП.

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