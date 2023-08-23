tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Свердловский начальник цеха попался на взятке в почти 1,5 миллиона

Свердловский начальник цеха попался на взятке в почти 1,5 миллиона

23 августа 2023, 13:20
Фото: Midjourney
Начальник цеха БАЭС в Свердловской области попался на взятке в размере 1,5 миллиона рублей.

Владимир Б. был начальником цеха по обращению с радиоактивными отходами Белоярской АЭС. В мае Белоярский районный суд признал его виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (крупная взятка).

Суд установил, что с 9 февраля 2021 по 20 июня 2022 года Владимир получил взятку в размере 1 миллион 450 тысяч рублей. Деньги предназначались за помощь ООО «УралПриборМонтаж» в поставке на БАЭС комплексов оборудования без занесения замечаний в акты входного контроля. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

Владимир свою вину не признал. Однако в суде было представлено множество доказательств его виновности. Был вынесен приговор — восемь лет в колонии строгого режима и штрафом на 2,9 миллиона рублей, который позднее был обжалован в апелляционной инстанции.

Однако Свердловский областной суд оставил приговор в силе, а жалобы без удовлетворения.

За взятку в 100 тысяч рублей в Екатеринбурге судят инспектора ДПС
Узнать подробнее
Читайте также:
Бывшего мэра Пышмы обвинили в получении 1,5 млн взяткиЭкс-полицейский в Екатеринбурге осужден на семь лет за получение взяткиЖителю Свердловской области выписали 100 тысяч штрафа за взятку преподавателю
#Свердловская область#Криминал#Взятка#Свердловский областной суд#Дарья Сорокина#Начальник цеха
Подпишитесь
Бомбы искали в суде и больницах Нижнего Тагила. Тревога оказалась ложной
Сегодня, 11:01
Екатеринбург — город балансов. Как перед выборами расторговали новый созыв Гордумы
Вчера, 11:13
Стало известно, как авария на Восточном шоссе сказалась на предприятиях Тагила
Сегодня, 08:22
Восточное шоссе в Нижнем Тагиле затопило горячей водой
Сегодня, 04:22
Жители на улице Победы, 51 в Нижнем Тагиле добиваются ремонта дороги между домами
Вчера, 11:06
Нижний Тагил получит дополнительные 7,2 миллиарда рублей на проект «Чистая вода»
Сегодня, 09:04