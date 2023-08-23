Свердловский начальник цеха попался на взятке в почти 1,5 миллиона

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Владимир Б. был начальником цеха по обращению с радиоактивными отходами Белоярской АЭС. В мае Белоярский районный суд признал его виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (крупная взятка).
Суд установил, что с 9 февраля 2021 по 20 июня 2022 года Владимир получил взятку в размере 1 миллион 450 тысяч рублей. Деньги предназначались за помощь ООО «УралПриборМонтаж» в поставке на БАЭС комплексов оборудования без занесения замечаний в акты входного контроля. Об этом сообщает Свердловский областной суд.
Владимир свою вину не признал. Однако в суде было представлено множество доказательств его виновности. Был вынесен приговор — восемь лет в колонии строгого режима и штрафом на 2,9 миллиона рублей, который позднее был обжалован в апелляционной инстанции.
Однако Свердловский областной суд оставил приговор в силе, а жалобы без удовлетворения.