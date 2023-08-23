Светофоры временно перестанут работать в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:49
Светофоры перестанут работать в связи с отключением электроэнергии, рассказали в Центре организации дорожного движения.
Так, с 9:30 до 13:00 данные объекты будут отключены на дорожном пересечении Черных — Максима Горького, а с 13:30 до 16:00 их отключат на перекрестке Восточное шоссе — Кулибина.
Напомним, 22 августа 2023 года в Нижнем Тагиле включили новый светофор на улице Островского. Ранее его планировалось включить до 30 сентября 2023 года.