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Светофоры временно перестанут работать в Нижнем Тагиле

Светофоры временно перестанут работать в Нижнем Тагиле

23 августа 2023, 05:49
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле временно отключат некоторые светофоры на Вые и Вагонке 23 августа 2023 года.

Светофоры перестанут работать в связи с отключением электроэнергии, рассказали в Центре организации дорожного движения.

Так, с 9:30 до 13:00 данные объекты будут отключены на дорожном пересечении Черных — Максима Горького, а с 13:30 до 16:00 их отключат на перекрестке Восточное шоссе — Кулибина.

Напомним, 22 августа 2023 года в Нижнем Тагиле включили новый светофор на улице Островского. Ранее его планировалось включить до 30 сентября 2023 года.

Светофор у налоговой на Островского в Нижнем Тагиле заработает во вторник 22 августа
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