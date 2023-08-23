Связисты обновили телеком-инфраструктуру к фестивалю студенческого спорта

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
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Updated Сегодня, 07:18
Инженеры МегаФона построили новые базовые станции на спортивных площадках, что позволит десяткам тысяч спортсменов и зрителей соревнований пользоваться цифровыми сервисами даже в часы-пик.
В деревне Универсиады, где проживают тысячи спортсменов из разных стран, установили новые телеком-объекты. Мобильный сигнал охватил целый комплекс сооружений — Дворец водных видов спорта, тренировочное поле, современные общежития медицинский и общественный центры.
Для обеспечения устойчивого покрытия внутри крупных объектов фестиваля техническая служба МегаФона установила индор базовые станции во Дворце Дзюдо и Центре художественной и эстетической гимнастики. В многочисленных спортивных залах, холлах, раздевалках, трибунах или столовых можно оставаться на связи и быть онлайн. Такие же внутренние объекты связи работают во Дворце игровых видов спорта и на территории международного выставочного центра Екатеринбург-ЭКСПО.
От качества мобильных услуг, в том числе, зависит общее впечатление от мероприятия. Поэтому нашей задачей было заранее подготовить все объекты международного спортивного события к повышенной нагрузке, а также провести апгрейд сети в основных городских локациях. По результатам замеров, сделанных нашими аналитиками, скорость мобильного интернета в Екатеринбурге сегодня может превышать 90 Мбит/с. Таких значений достаточно, чтобы вести онлайн-трансляцию событий, выкладывать фото, видео или разговаривать по видеосвязи, — рассказал технический руководитель МегаФона в Свердловской области Яков Пахоми.
Кроме работ на объектах фестиваля студенческого спорта инженеры оператора улучшили покрытие в популярных туристических местах города. В 3,5 раза была увеличена скорость интернета на станциях метрополитена, индор базовые станции «Лайнер» и «Небо» в аэропорту «Кольцово» были подготовлены к повышенной нагрузке. Сеть также прокачали на ЕКАД, Челябинском, Сибирском и Кольцовском трактах, а также в микрорайонах «Академический» и «Светлый».
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