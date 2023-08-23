Связисты обновили телеком-инфраструктуру к фестивалю студенческого спорта

Кроме работ на объектах фестиваля студенческого спорта инженеры оператора улучшили покрытие в популярных туристических местах города. В 3,5 раза была увеличена скорость интернета на станциях метрополитена, индор базовые станции «Лайнер» и «Небо» в аэропорту «Кольцово» были подготовлены к повышенной нагрузке. Сеть также прокачали на ЕКАД, Челябинском, Сибирском и Кольцовском трактах, а также в микрорайонах «Академический» и «Светлый».