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Связисты обновили телеком-инфраструктуру к фестивалю студенческого спорта

Связисты обновили телеком-инфраструктуру к фестивалю студенческого спорта

23 августа 2023, 07:16
Фото: МегаФон
Объекты Международного фестиваля университетского спорта, стартовавшего в столице Урала, обеспечили устойчивой голосовой связью и мобильным интернетом.

Инженеры МегаФона построили новые базовые станции на спортивных площадках, что позволит десяткам тысяч спортсменов и зрителей соревнований пользоваться цифровыми сервисами даже в часы-пик.

В деревне Универсиады, где проживают тысячи спортсменов из разных стран, установили новые телеком-объекты. Мобильный сигнал охватил целый комплекс сооружений — Дворец водных видов спорта, тренировочное поле, современные общежития медицинский и общественный центры.

Для обеспечения устойчивого покрытия внутри крупных объектов фестиваля техническая служба МегаФона установила индор базовые станции во Дворце Дзюдо и Центре художественной и эстетической гимнастики. В многочисленных спортивных залах, холлах, раздевалках, трибунах или столовых можно оставаться на связи и быть онлайн. Такие же внутренние объекты связи работают во Дворце игровых видов спорта и на территории международного выставочного центра Екатеринбург-ЭКСПО.

От качества мобильных услуг, в том числе, зависит общее впечатление от мероприятия. Поэтому нашей задачей было заранее подготовить все объекты международного спортивного события к повышенной нагрузке, а также провести апгрейд сети в основных городских локациях. По результатам замеров, сделанных нашими аналитиками, скорость мобильного интернета в Екатеринбурге сегодня может превышать 90 Мбит/с. Таких значений достаточно, чтобы вести онлайн-трансляцию событий, выкладывать фото, видео или разговаривать по видеосвязи, — рассказал технический руководитель МегаФона в Свердловской области Яков Пахоми.

Кроме работ на объектах фестиваля студенческого спорта инженеры оператора улучшили покрытие в популярных туристических местах города. В 3,5 раза была увеличена скорость интернета на станциях метрополитена, индор базовые станции «Лайнер» и «Небо» в аэропорту «Кольцово» были подготовлены к повышенной нагрузке. Сеть также прокачали на ЕКАД, Челябинском, Сибирском и Кольцовском трактах, а также в микрорайонах «Академический» и «Светлый».

https://svr.megafon.ru/?erid=LjN8JuGd1

#Общество#Фестиваль#Мегафон#Связь#Екатеринбург#Юлия Манькова
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