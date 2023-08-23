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Трое военных погибли и четверо пострадали в массовом ДТП под Санкт-Петербургом

Трое военных погибли и четверо пострадали в массовом ДТП под Санкт-Петербургом

23 августа 2023, 05:25
Фото: 1MI
Военный грузовик, в котором ехали военнослужащие, столкнулся с двумя автомобилями. Дорожно-транспортное происшествие случилось под Санкт-Петербургом.

В результате столкновения трое военных скончались. Четверо получили различные травмы и повреждения, пишут «Новые известия».

По данным пресс-службы Росгвардии Северо-Западного округа, авария, предположительно, произошла вследствие лопнувшего колеса военной машины. Инцидент произошел на КАД около поселка Новоселье в Ленинградской области.

Напомним, недавно на Тюменском тракте в Тугулымском районе произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Грузовик, который вез помидоры, перевернулся, а автомобиль Lada оказался в кювете.

Водитель легковушки погиб на месте аварии. Сотрудники ГИБДД организовали проверку по факту ДТП.

На Тюменском тракте водитель Lada влетел в грузовик с помидорами и погиб
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