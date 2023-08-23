Трое военных погибли и четверо пострадали в массовом ДТП под Санкт-Петербургом

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В результате столкновения трое военных скончались. Четверо получили различные травмы и повреждения, пишут «Новые известия».
По данным пресс-службы Росгвардии Северо-Западного округа, авария, предположительно, произошла вследствие лопнувшего колеса военной машины. Инцидент произошел на КАД около поселка Новоселье в Ленинградской области.
Напомним, недавно на Тюменском тракте в Тугулымском районе произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Грузовик, который вез помидоры, перевернулся, а автомобиль Lada оказался в кювете.
Водитель легковушки погиб на месте аварии. Сотрудники ГИБДД организовали проверку по факту ДТП.