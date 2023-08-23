Троих жителей Свердловской области объявили террористами и экстремистами

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Так, имеющими отношение к терроризму в перечне указали 39-летнего Виталия Лаппонена из Екатеринбурга и 30-летнего Владислава Ариничева из Тавды, рассказали в пресс-службе Росфинмониторинга.
Также причастным к экстремизму был объявлен 51-летний житель Екатеринбурга Павел Крюков.
Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге арестовали нескольких студентов за распространение материалов, которые считаются экстремистскими. Через некоторое время студенты раскаялись в том, что совершили.