tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

Троих жителей Свердловской области объявили террористами и экстремистами

Троих жителей Свердловской области объявили террористами и экстремистами

23 августа 2023, 04:57
Фото: 1MI
В перечень физлиц, причастных к терроризму и экстремизму, внесли троих жителей Свердловской области.

Так, имеющими отношение к терроризму в перечне указали 39-летнего Виталия Лаппонена из Екатеринбурга и 30-летнего Владислава Ариничева из Тавды, рассказали в пресс-службе Росфинмониторинга.

Также причастным к экстремизму был объявлен 51-летний житель Екатеринбурга Павел Крюков.

Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге арестовали нескольких студентов за распространение материалов, которые считаются экстремистскими. Через некоторое время студенты раскаялись в том, что совершили.

Студентов из Екатеринбурга арестовали на 7 суток за фото в интернете
Узнать подробнее
Читайте также:
Подозреваемый в диверсии в Свердловской области признан экстремистомТрое мужчин задержаны по подозрению в экстремизме в Нижней ТуреВ Нижнем Тагиле мигрант задержан за призывы к экстремизму
#Происшествия#Свердловская область#Жители#Экстремизм#Терроризм#Список#Ведомство#Елизавета Зиборова#Экстремисты#Физлица
Подпишитесь
Екатеринбург — город балансов. Как перед выборами расторговали новый созыв Гордумы
Вчера, 11:13
Семья умершей в Демидовской больнице Нижнего Тагила требует 15 миллионов компенсации
18 августа, 12:11
Директор автомойки заявился на пост главы Нижнего Тагила
Вчера, 05:56
О новом виде мошенничества с поездками на такси рассказали жители Нижнего Тагила
21 августа, 12:57
Жители на улице Победы, 51 в Нижнем Тагиле добиваются ремонта дороги между домами
Вчера, 11:06
Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, выбросы и нарушения предприятий
21 августа, 06:57