tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

В Екатеринбурге спасают брошенную собаку

«Цепь вросла в шею»: в Екатеринбурге спасают брошенную собаку

23 августа 2023, 11:02
Фото: Приют «Везунчик»

В Екатеринбурге спасают брошенную собаку

Брошенную собаку спасают волонтеры в Екатеринбурге. В одну из ветеринарных клиник 16 августа с животным обратился молодой человек.

Он принес в клинику истощенную собаку. С ее шеи свешивалась тяжелая железная цепь. Тело пса было больше похоже на скелет, обтянутый кожей, сообщили в приюте «Везунчик».

Мужчина, который привез пса, нашел его в районе улицы Расковой на стройке. Собака лежала среди строительного мусора и выла. Ветеринары были шокированы состоянием животного.

Известно, что в его шею почти до позвоночника вросла огромная железная цепь. Ее в течение нескольких часов доктора вырезали вместе с кожей и мышцами. Они сказали, что это молодая собака, которой не больше года. Пса назвали Прошей.

Врачи сказали, что если бы не медпомощь, то спустя несколько часов Проша бы умер. Теперь ему предстоит двухнедельное лечение, а затем он будет жить в приюте.

В поселке Свердловской области пропала нуждающаяся в медпомощи пенсионерка с собакой
Узнать подробнее
#Происшествия#Волонтеры#Спасение#Собака#Ветеринарная клиника#Истощение#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Железная цепь
Подпишитесь
Бомбы искали в суде и больницах Нижнего Тагила. Тревога оказалась ложной
Сегодня, 11:01
Екатеринбург — город балансов. Как перед выборами расторговали новый созыв Гордумы
Вчера, 11:13
Стало известно, как авария на Восточном шоссе сказалась на предприятиях Тагила
Сегодня, 08:22
Восточное шоссе в Нижнем Тагиле затопило горячей водой
Сегодня, 04:22
Жители на улице Победы, 51 в Нижнем Тагиле добиваются ремонта дороги между домами
Вчера, 11:06
Нижний Тагил получит дополнительные 7,2 миллиарда рублей на проект «Чистая вода»
Сегодня, 09:04