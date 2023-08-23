«Цепь вросла в шею»: в Екатеринбурге спасают брошенную собаку

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Он принес в клинику истощенную собаку. С ее шеи свешивалась тяжелая железная цепь. Тело пса было больше похоже на скелет, обтянутый кожей, сообщили в приюте «Везунчик».
Мужчина, который привез пса, нашел его в районе улицы Расковой на стройке. Собака лежала среди строительного мусора и выла. Ветеринары были шокированы состоянием животного.
Известно, что в его шею почти до позвоночника вросла огромная железная цепь. Ее в течение нескольких часов доктора вырезали вместе с кожей и мышцами. Они сказали, что это молодая собака, которой не больше года. Пса назвали Прошей.
Врачи сказали, что если бы не медпомощь, то спустя несколько часов Проша бы умер. Теперь ему предстоит двухнедельное лечение, а затем он будет жить в приюте.