В Екатеринбурге собачница набросилась на маму известного блогера

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Причиной для конфликта послужило то, что женщина попросила собачницу убрать пса из песочницы, где играют дети. Об этом сообщает Е1.
Девушка в ответ ударила пенсионерку, утверждает пострадавшая сторона. Пожилой женщине потребовалась медпомощь.
Блогер Рита рассказала, что обращаться в полицию ее мама не хотела, чтобы не портить жизнь собачнице, но сама Рита на этом настояла. В полиции подтвердили факт произошедшего и начали проверку.
В своих соцсетях блогер призвала всех к снисходительному отношению друг к другу.
Когда у вас эмоции, с которыми вы не можете справиться, выливайте их в другом месте, — сообщила блогер.