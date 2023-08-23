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Published Сегодня, 13:50

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Updated Сегодня, 13:52

В Екатеринбурге собачница набросилась на маму известного блогера

В Екатеринбурге собачница набросилась на маму известного блогера

23 августа 2023, 13:50
Фото: 1MI
На мать-пенсионерку блогера Риты Кругловой в Екатеринбурге накинулась собачница. Об этом сообщает семья блогера. Девушка разбила женщине голову.

Причиной для конфликта послужило то, что женщина попросила собачницу убрать пса из песочницы, где играют дети. Об этом сообщает Е1.

Девушка в ответ ударила пенсионерку, утверждает пострадавшая сторона. Пожилой женщине потребовалась медпомощь.

Блогер Рита рассказала, что обращаться в полицию ее мама не хотела, чтобы не портить жизнь собачнице, но сама Рита на этом настояла. В полиции подтвердили факт произошедшего и начали проверку.

В своих соцсетях блогер призвала всех к снисходительному отношению друг к другу.

Когда у вас эмоции, с которыми вы не можете справиться, выливайте их в другом месте, — сообщила блогер.
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#Происшествия#Полиция#Пенсионерка#Собака#Конфликт#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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