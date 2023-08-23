В Нижнем Тагиле возобновлена реконструкция трамвайных путей на путепроводе

По словам вице-мэра по городскому хозяйству Егора Копысова, установку компенсаторов необходимо провести для того, чтобы завершить этап реконструкционных работ, который связан с движением по путепроводу. Вопросы по завершению этапа Копысов обсудил вместе с подрядчиками, выполняющими данные работы.