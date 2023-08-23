В Нижнем Тагиле возобновлена реконструкция трамвайных путей на путепроводе

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Так, 23 августа 2023 года будет демонтирована часть рельсов. Также планируется установить температурные компенсаторы на проложенных трамвайных путях по путепроводу, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
По словам вице-мэра по городскому хозяйству Егора Копысова, установку компенсаторов необходимо провести для того, чтобы завершить этап реконструкционных работ, который связан с движением по путепроводу. Вопросы по завершению этапа Копысов обсудил вместе с подрядчиками, выполняющими данные работы.
Кроме того, в ближайшее время рабочие установят освещение, навесят контактную сеть вдоль трамвайных путей и приступят к подготовке запуска трамваев в микрорайоне.
Напомним, в конце июля 2023 года в Нижнем Тагиле завершилась поставка новых трамвайных вагонов. Первую часть вагонов привезли в город в 2022 году, а оставшуюся доставили в 2023 году.