tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

В Нижнем Тагиле возобновлена реконструкция трамвайных путей на путепроводе

В Нижнем Тагиле возобновлена реконструкция трамвайных путей на путепроводе

23 августа 2023, 14:11
Фото: Администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле продолжаются работы по реконструкции трамвайных путей на путепроводе по улице Циолковского.

Так, 23 августа 2023 года будет демонтирована часть рельсов. Также планируется установить температурные компенсаторы на проложенных трамвайных путях по путепроводу, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

По словам вице-мэра по городскому хозяйству Егора Копысова, установку компенсаторов необходимо провести для того, чтобы завершить этап реконструкционных работ, который связан с движением по путепроводу. Вопросы по завершению этапа Копысов обсудил вместе с подрядчиками, выполняющими данные работы.

Реконструкция трамвайных путей на путепроводеРеконструкция трамвайных путей на путепроводе
Реконструкция трамвайных путей на путепроводеРеконструкция трамвайных путей на путепроводе
Реконструкция трамвайных путей на путепроводеРеконструкция трамвайных путей на путепроводе
Реконструкция трамвайных путей на путепроводеРеконструкция трамвайных путей на путепроводе
Реконструкция трамвайных путей на путепроводеРеконструкция трамвайных путей на путепроводе
Реконструкция трамвайных путей на путепроводеРеконструкция трамвайных путей на путепроводе
Реконструкция трамвайных путей на путепроводеРеконструкция трамвайных путей на путепроводе
Реконструкция трамвайных путей на путепроводеРеконструкция трамвайных путей на путепроводе
Реконструкция трамвайных путей на путепроводеРеконструкция трамвайных путей на путепроводе
Реконструкция трамвайных путей на путепроводеРеконструкция трамвайных путей на путепроводе
Реконструкция трамвайных путей на путепроводеРеконструкция трамвайных путей на путепроводе
Реконструкция трамвайных путей на путепроводеРеконструкция трамвайных путей на путепроводе
Реконструкция трамвайных путей на путепроводе
Фото: Администрация Нижнего Тагила

Кроме того, в ближайшее время рабочие установят освещение, навесят контактную сеть вдоль трамвайных путей и приступят к подготовке запуска трамваев в микрорайоне.

Напомним, в конце июля 2023 года в Нижнем Тагиле завершилась поставка новых трамвайных вагонов. Первую часть вагонов привезли в город в 2022 году, а оставшуюся доставили в 2023 году.

В Нижний Тагил прибыл новый трамвайный вагон
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле идет ремонт пяти котельныхСтанция водоподготовки «Южная» и новый водовод за 6 млрд появятся в Нижнем ТагилеИз-за схода вагона с рельсов в Нижнем Тагиле на Вагонке встали трамваи
#Нижний Тагил#Город#Администрация#Реконструкция#Рельсы#Трамвайные пути#Трамваи#Освещение#Демонтаж#Вице-мэр#Работы#Подрядчики#Елизавета Зиборова#Путепровод#Трамвайные вагоны
Подпишитесь
Бомбы искали в суде и больницах Нижнего Тагила. Тревога оказалась ложной
Сегодня, 11:01
Екатеринбург — город балансов. Как перед выборами расторговали новый созыв Гордумы
Вчера, 11:13
Стало известно, как авария на Восточном шоссе сказалась на предприятиях Тагила
Сегодня, 08:22
Восточное шоссе в Нижнем Тагиле затопило горячей водой
Сегодня, 04:22
Жители на улице Победы, 51 в Нижнем Тагиле добиваются ремонта дороги между домами
Вчера, 11:06
Нижний Тагил получит дополнительные 7,2 миллиарда рублей на проект «Чистая вода»
Сегодня, 09:04