В Свердловскую область приезжают все больше мигрантов

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
За первое полугодие в область прибыло 7897 иностранцев, а уехало — 6155. Большинство иммигрантов прибывает из стран СНГ. В целом миграционный прирост составил 1165 человек, так как межрегиональная миграция была отрицательной. Из Свердловской области уехали 577 россиян, пишет uralpolit.ru.
Общее число прибывших в регион составило 42248 человек, а число отъезжающих — 41083 гражданина. По словам представителей Свердловскстата, в первом полугодии 2023 года сравнивая с аналогичным периодом 2022 года количество прибывших сократилось на 8,7%, а уезжающих — на 18,5%.