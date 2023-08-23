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Updated Сегодня, 19:23

В Свердловскую область приезжают все больше мигрантов

23 августа 2023, 19:21
В начале 2023 года на Среднем Урале заметно увеличился приток иммигрантов. По данным Свердловскстата, в регионе осталось 1742 иностранца, которые приехали из-за границы с января по июнь.

За первое полугодие в область прибыло 7897 иностранцев, а уехало — 6155. Большинство иммигрантов прибывает из стран СНГ. В целом миграционный прирост составил 1165 человек, так как межрегиональная миграция была отрицательной. Из Свердловской области уехали 577 россиян, пишет uralpolit.ru.

Общее число прибывших в регион составило 42248 человек, а число отъезжающих — 41083 гражданина. По словам представителей Свердловскстата, в первом полугодии 2023 года сравнивая с аналогичным периодом 2022 года количество прибывших сократилось на 8,7%, а уезжающих — на 18,5%.

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