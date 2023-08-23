tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:39

Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

Велосипедист попал под колеса автомобиля в Екатеринбурге

Велосипедист попал под колеса автомобиля в Екатеринбурге

23 августа 2023, 04:39
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
Водитель Daewoo Matiz сбил мужчину, который ехал на велосипеде. ДТП случилось в Екатеринбурге вечером 22 августа 2023 года на перекрестке Волгоградская — Ясная.

Мужчина на велосипеде ехал на большой скорости по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель иномарки велосипедиста не заметил и сбил его, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Предположительно, как сообщает один очевидцев, пострадавший велосипедист оказались сломанная ключица и сотрясение мозга. В ГИБДД по Екатеринбургу сообщение о дорожном происшествии не поступало.

Напомним, 22 августа 2023 года на Кольцовском тракте произошла массовая авария с участием трех автомобилей. В итоге пострадали женщина, которая управляла одним из столкнувшихся транспортов, и ее сын.

Ребенок пострадал в массовом ДТП под Екатеринбургом
Узнать подробнее
Читайте также:
Мотоциклист протаранил автомобиль в Екатеринбурге6-летний ребенок пострадал в лобовом ДТП на Южном подъезде к Нижнему ТагилуОтлетевшее колесо у автомобиля в Первоуральске травмировало велосипедиста
#Происшествия#ДТП#Столкновение#Автомобиль#Пострадавший#ЧП#Велосипедист#Велосипед#Очевидцы#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Екатеринбург — город балансов. Как перед выборами расторговали новый созыв Гордумы
Вчера, 11:13
Семья умершей в Демидовской больнице Нижнего Тагила требует 15 миллионов компенсации
18 августа, 12:11
Директор автомойки заявился на пост главы Нижнего Тагила
Вчера, 05:56
О новом виде мошенничества с поездками на такси рассказали жители Нижнего Тагила
21 августа, 12:57
Жители на улице Победы, 51 в Нижнем Тагиле добиваются ремонта дороги между домами
Вчера, 11:06
Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, выбросы и нарушения предприятий
21 августа, 06:57