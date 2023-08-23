Велосипедист попал под колеса автомобиля в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:39
Мужчина на велосипеде ехал на большой скорости по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель иномарки велосипедиста не заметил и сбил его, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Предположительно, как сообщает один очевидцев, пострадавший велосипедист оказались сломанная ключица и сотрясение мозга. В ГИБДД по Екатеринбургу сообщение о дорожном происшествии не поступало.
Напомним, 22 августа 2023 года на Кольцовском тракте произошла массовая авария с участием трех автомобилей. В итоге пострадали женщина, которая управляла одним из столкнувшихся транспортов, и ее сын.