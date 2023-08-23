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Published Сегодня, 04:22

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Updated Сегодня, 04:24

Восточное шоссе в Нижнем Тагиле затопило горячей водой

Восточное шоссе в Нижнем Тагиле затопило горячей водой

23 августа 2023, 04:22
Фото: tagilcity.ru
Утром 23 августа на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария. Дорога оказалась затоплена горячей водой. Водители сообщают о трудностях с проездом.

Горячая вода полностью скрыла Восточное шоссе. Автомобилям приходится значительно снижать скорость, чтобы проехать по дороге. По словам водителей, частично затоплена также улица Кулибина.

По низине на Восточном шоссе я просто не поехал. Я объехал, поехал по Кулибина, где трамваи ходят. И там тоже вода бежит. Но я думаю, что сады там уже затоплены, по-любому, — рассказал TagilCity.ru тагильчанин Михаил.
Потоп на Восточном шоссеПотоп на Восточном шоссе
Потоп на Восточном шоссеПотоп на Восточном шоссе
Потоп на Восточном шоссеПотоп на Восточном шоссе
Потоп на Восточном шоссе
Фото: tagilcity.ru

По его словам, одна из машин уже заглохла в воде по среди дороги. Но ни одного экипажа ГИБДД он пока не встретил, как и какой-либо ремонтной бригады. Тем временем горячая вода, продолжает прибывать, рассказывают очевидцы.

Видео: tagilcity.ru

По Восточному шоссе проходят практически все автобусные маршруты с Вагонки до центра. Кроме того, из-за коммунальной аварии временно приостановлено движение трамваев между Дзержинским и остальными районами города. Об этом сообщили в МУП «Тагильский трамвай».

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