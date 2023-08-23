Восточное шоссе в Нижнем Тагиле затопило горячей водой

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Горячая вода полностью скрыла Восточное шоссе. Автомобилям приходится значительно снижать скорость, чтобы проехать по дороге. По словам водителей, частично затоплена также улица Кулибина.
По низине на Восточном шоссе я просто не поехал. Я объехал, поехал по Кулибина, где трамваи ходят. И там тоже вода бежит. Но я думаю, что сады там уже затоплены, по-любому, — рассказал TagilCity.ru тагильчанин Михаил.
По его словам, одна из машин уже заглохла в воде по среди дороги. Но ни одного экипажа ГИБДД он пока не встретил, как и какой-либо ремонтной бригады. Тем временем горячая вода, продолжает прибывать, рассказывают очевидцы.
По Восточному шоссе проходят практически все автобусные маршруты с Вагонки до центра. Кроме того, из-за коммунальной аварии временно приостановлено движение трамваев между Дзержинским и остальными районами города. Об этом сообщили в МУП «Тагильский трамвай».