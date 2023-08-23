tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Восточное шоссе затопило, а лже-следователь «заминировал» здания Нижнего Тагила

Восточное шоссе затопило, а лже-следователь «заминировал» здания Нижнего Тагила

23 августа 2023, 14:50
Фото: Midjourney
Восточное шоссе затопило, а лже-следователь «заминировал» здания Нижнего Тагила. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 23 августа.

Восточное шоссе затопило утром 23 августа. Это произошло из-за поломки на технических сетях ЕВРАЗ НТМК. В связи с этим было остановлено движение трамваев между центральной частью Нижнего Тагила и Дзержинским районом, которое примерно к 10:45 восстановили, вода к этому времени уже спала. За счет других сетей специалисты восстановили водоснабжение на месте аварии.

Причиной затопления на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле стала авария на ЕВРАЗ НТМК
Узнать подробнее

Лже-следователь сообщил о минировании двух больниц и суда Дзержинского района. Информация оказалась ложной. Однако спецслужбам пришлось оперативно эвакуировать пациентов и персонал.

Бомбы искали в суде и больницах Нижнего Тагила. Тревога оказалась ложной
Узнать подробнее

На тысячу рублей оштрафуют заключенного из колонии Нижнего Тагила, который демонстрировал татуировки с экстремистской символикой. Он находился рядом с другими заключенными в обнаженном виде, поэтому остальные мужчины могли видеть в области обеих его ключиц запрещенные символы.

Заключенный из колонии Нижнего Тагила оштрафован за экстремистские татуировки
Узнать подробнее

На спасателя Евгения Ступина написано заявление с обвинением в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На возбуждении нового уголовного дела настаивает супруг пострадавшей сапбордистки Иван Подмазов.

Семья сапбордистки из Тагила хочет наказать спасателя катера за опасный бизнес
Узнать подробнее

Проект по строительству станции водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск на сумму 7,41 миллиарда рублей поддержан. Корректировка на 7,3 миллиарда рублей была внесена в бюджет 2023 года, а также в плановый период 2023–2025 годов.

Нижний Тагил получит дополнительные 7,2 миллиарда рублей на проект «Чистая вода»
Узнать подробнее
#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Свердловская область#Штраф#Затопление#Восточное шоссе#Заключенный#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Заминирование#Лже-следователь
Подпишитесь
Бомбы искали в суде и больницах Нижнего Тагила. Тревога оказалась ложной
Сегодня, 11:01
Семья сапбордистки из Тагила хочет наказать спасателя катера за опасный бизнес
Сегодня, 12:56
Екатеринбург — город балансов. Как перед выборами расторговали новый созыв Гордумы
Вчера, 11:13
Аварийный выброс дыма произошел на челябинском заводе, где накануне был губернатор
Сегодня, 15:58
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле наказали за нарушения правил промышленной безопасности
Сегодня, 12:24
Заключенный из колонии Нижнего Тагила оштрафован за экстремистские татуировки
Сегодня, 12:33