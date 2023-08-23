Восточное шоссе затопило, а лже-следователь «заминировал» здания Нижнего Тагила

Восточное шоссе затопило утром 23 августа. Это произошло из-за поломки на технических сетях ЕВРАЗ НТМК. В связи с этим было остановлено движение трамваев между центральной частью Нижнего Тагила и Дзержинским районом, которое примерно к 10:45 восстановили, вода к этому времени уже спала. За счет других сетей специалисты восстановили водоснабжение на месте аварии.