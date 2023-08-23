Восточное шоссе затопило, а лже-следователь «заминировал» здания Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
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Updated Сегодня, 15:06
Восточное шоссе затопило утром 23 августа. Это произошло из-за поломки на технических сетях ЕВРАЗ НТМК. В связи с этим было остановлено движение трамваев между центральной частью Нижнего Тагила и Дзержинским районом, которое примерно к 10:45 восстановили, вода к этому времени уже спала. За счет других сетей специалисты восстановили водоснабжение на месте аварии.
Лже-следователь сообщил о минировании двух больниц и суда Дзержинского района. Информация оказалась ложной. Однако спецслужбам пришлось оперативно эвакуировать пациентов и персонал.
На тысячу рублей оштрафуют заключенного из колонии Нижнего Тагила, который демонстрировал татуировки с экстремистской символикой. Он находился рядом с другими заключенными в обнаженном виде, поэтому остальные мужчины могли видеть в области обеих его ключиц запрещенные символы.
На спасателя Евгения Ступина написано заявление с обвинением в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На возбуждении нового уголовного дела настаивает супруг пострадавшей сапбордистки Иван Подмазов.
Проект по строительству станции водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск на сумму 7,41 миллиарда рублей поддержан. Корректировка на 7,3 миллиарда рублей была внесена в бюджет 2023 года, а также в плановый период 2023–2025 годов.