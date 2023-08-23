Заключенный из колонии Нижнего Тагила оштрафован за экстремистские татуировки

Сам осужденный пояснил, что татуировки сделал еще в 1997 году и настаивал на том, что никому их не показывал и не демонстрировал. Однако обстоятельства совершения правонарушения подтвердили рапорт старшего оперуполномоченного, объяснения других заключенных и фототаблица с фиксацией татуировок.