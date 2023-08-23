Заключенный из колонии Нижнего Тагила оштрафован за экстремистские татуировки

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Дело рассматривалось в Ленинском районном суде Нижнего Тагила. Согласно материалам дела, заключенный публично, перед другими осужденными отряда, находился без одежды, скрывающей верхнюю часть туловища. При этом в области правой и левой ключицы остальные могли видеть экстремистскую символику на его татуировках. А по законодательству такая пропаганда запрещена.
Сам осужденный пояснил, что татуировки сделал еще в 1997 году и настаивал на том, что никому их не показывал и не демонстрировал. Однако обстоятельства совершения правонарушения подтвердили рапорт старшего оперуполномоченного, объяснения других заключенных и фототаблица с фиксацией татуировок.
Фигурант дела привлекается к административной ответственности не за наличие татуировок на теле, содержащих экстремистскую символику, а за факт их публичной демонстрации, выяснила редакция TagilCity.ru.
В качестве смягчающего обстоятельства суд учел обращение мужчины в медпункт с целью сведения этих татуировок, — сказано в материалах дела.
В результате заключенный был признан виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ и ему был назначен штраф в размере тысячи рублей.