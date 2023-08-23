Житель Нижнего Тагила почти неделю держал в заложниках жену и ребенка

У девушки он забрал телефон и разрешал ей звонить только с его телефона, находясь при этом рядом и следя, чтобы девушка не написала ничего лишнего. Также ее близкие люди подозревают, что в соцсетях и мессенджерах за нее отвечал муж, пишет Е1.