Житель Нижнего Тагила почти неделю держал в заложниках жену и ребенка

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
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Updated Сегодня, 04:00
У тагильчанина есть душевные расстройства, но ранее он принимал таблетки. В августе 2023 года признаки его расстройств начали проявляться. Вскоре он снял квартиру у бывшего сотрудника ФСБ и отвез туда жену и ребенка.
У девушки он забрал телефон и разрешал ей звонить только с его телефона, находясь при этом рядом и следя, чтобы девушка не написала ничего лишнего. Также ее близкие люди подозревают, что в соцсетях и мессенджерах за нее отвечал муж, пишет Е1.
Вскоре от горожанки пришло сообщение о том, что супруг держит ее и сына в заложниках и у него есть оружие. Также девушка попросила не заявлять в полицию от ее имени, так как он может ее убить.
По словам подруги заложницы, по адресу были вызваны экстренные службы, которые ждали владельца квартиры. Дверь открыть ключом не получилось, поэтому ее пришлось взламывать, после чего мужчину сразу заключили в наручники и увезли в полицию.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru обещали прокомментировать ситуацию позднее.
Напомним, в Первоуральске мужчина, похитив свою сожительницу, избил и изнасиловал ее. Женщина сумела сообщить о случившемся сыну, а тот вызвал полицию. Насильника задержали.